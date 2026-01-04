空襲委內瑞拉｜據報馬杜羅抵達紐約基地 赤腳戴頭套落機 被押往布魯克林拘留中心

據多間美媒報道，被美國拘捕的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）已抵達美國。載有馬杜羅及其妻子西莉亞・弗洛雷斯（Cilia Flores）的飛機，當地時間抵達紐約斯圖爾特空軍國民警衛基地（Stewart Air National Guard Base）。

疑以馬杜羅乘直升機離開

從畫面顯示，一名相信是馬杜羅的人在多名執法人員陪同下，步下飛機舷梯。該名男子疑似赤腳，頭部被遮蓋，並被戴上手銬，雙腿亦被鐵鏈鎖住，其後被押解穿過停機坪，轉乘直升機離開。

英國天空新聞形容，該名男子身形高大，與身高約1.9米的馬杜羅相符。現場可見多名美國執法人員，包括身穿美國緝毒署（DEA）制服的人員，並有人疑似拍攝整個過程。

馬杜羅登上「硫磺島號」航母，並被帶離委內瑞拉，將前往紐約受審。

報道指，涉事直升機將把馬杜羅送往紐約布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。數分鐘後，另有一名人士被帶下飛機，惟身份尚未獲官方確認。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）亦引述消息指，飛機降落後，多名執法人員已登機處理相關拘押程序。美方暫未就拘押細節發表進一步聲明。