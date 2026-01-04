空襲委內瑞拉｜古特雷斯：深感震驚 聯合國安理會明開急緊會議
更新時間：08:33 2026-01-04 HKT
發佈時間：08:33 2026-01-04 HKT
聯合國秘書長古特雷斯3日發表聲明表示，對委內瑞拉近期局勢升級深感震驚，美國在委內瑞拉採取的軍事行動可能對地區產生令人擔憂的影響，認為此舉開創了「危險的先例」。安理會輪值主席國索馬里的常駐聯合國代表團表示，聯合國安理會定於美國東部時間5日上午，就美國對委內瑞拉採取軍事行動舉行緊急會議。
委內瑞拉常駐聯合國代表團，較早時強烈譴責美國對委內瑞拉發動「殘暴、無理、單方面」的武裝侵略。
聯合國發言人杜加里克表示：「秘書長繼續強調，各方必須充分尊重國際法，包括《聯合國憲章》。他（古特雷斯）對國際法規則未得到尊重深表關切。」
美國3日凌晨突襲委內瑞拉，活捉委國總統馬杜羅夫婦。美國總統特朗普表示，會「管理」委內瑞拉直至安全過渡。
