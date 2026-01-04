Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空襲委內瑞拉｜美軍逾150架飛機突襲 馬杜羅夫婦官邸投降被抓獲

美國總統特朗普香港時間周日（4日）凌晨零時在佛羅里達州海湖莊園舉行記者會。美軍參謀長聯席會議主席凱恩將軍在新聞發布會上，交代了這次名為「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）的行動細節。

美軍拆解及癱瘓委內瑞拉防空系統

凱恩形容此次行動「低調」且「精準」，需要聯合部隊的「每一個組成部分」參與，包括陸軍、海軍、空軍、海軍陸戰隊等，並與情報機構及執法部門「緊密合作」。凱恩指，這次行動運用了「無與倫比的」情報能力以及「多年追蹤恐怖分子的經驗」。

凱恩表示，這次「撤離」行動精準到需要150多架飛機在正確的時間和地點集給。談及行動前的準備工作，凱恩提到，情報部門花了「數月時間」搜集馬杜羅的資訊，包括其住所位置及日常飲食等細節。凱恩指，美國軍方在行動中保持了「完全的突然性」，並已拆解及癱瘓了委內瑞拉的防空系統。

他講述細節時，指美軍於美東時間凌晨1時零1分抵達馬杜羅的宅邸並將該區隔離。抵達時，直升機遭到敵方開火攻擊，美軍隨即以「壓倒性火力」回應。他說，其中一架直升機受損，但所有美國飛行器均已安全返回。

凱恩表示，馬杜羅及其妻子隨後「投降」，被美國司法部拘捕，並於美東時間凌晨3時29分登上「硫磺島號」航母，並被帶離委內瑞拉，將前往紐約受審。

馬杜羅登上「硫磺島號」航母，並被帶離委內瑞拉，將前往紐約受審。

