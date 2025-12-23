Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國軍力︱美戰爭部報告草案：北京料2027年具奪台能力

更新時間：20:48 2025-12-23 HKT
美媒報道指，據美國戰爭部一份中國軍力報告的草案，指中國在3個新建基地，部署超過100枚洲際導彈，且中國預期，在2027年底，具備攻台並取勝的能力。

部署逾百枚洲際導彈

央社社引述路透社報道，該份報告的草案指，北京正在完善以「武力」奪取台灣的軍事選項，其中一種可能包括對距離中國1500至2000海里的目標發動打擊。

報告指出：「若這類打擊達到足夠規模，可能會對美國在亞太地區衝突中或衝突周邊的存在造成嚴重挑戰與干擾。」

報告同時凸顯了北京不斷擴大的軍事野心。報告指出，中國很可能已在其最新建成的3個導彈發射井基地部署了超過100枚洲際彈道導彈（ICBM），且無意進行武器管制談判。

相關新聞：戰略收縮︱美11司令部擬併至8個 「美撐起世界秩序時代告終」

報告稱，中國正以快於其他擁核國家的速度擴張並現代化其武器庫。

報告特別指出，北京當局很可能已在靠近中國與蒙古國邊界的導彈發射井基地部署了超過100枚採用固態燃料的東風-31型（DF-31）洲際彈道導彈。美國戰爭部此前已通報這些發射井基地的存在，但並未披露發射井內導彈的具體數量。

這份報告草案並未指出這些新部署導彈的潛在目標。

美國官員指出，在提交給國會之前，報告內容仍可能有所調整。

報告稱，中國在2024年的核彈頭庫存仍處於600枚出頭，這反映出「與前幾年相比，生產速度有所放緩」。

報告中並說，中國的核擴張仍在持續，並有望在2030年前擁有超過1000枚核彈頭。

 

