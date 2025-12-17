Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

戰略收縮︱美11司令部擬併至8個 「美撐起世界秩序時代告終」

即時國際
更新時間：09:33 2025-12-17 HKT
發佈時間：09:33 2025-12-17 HKT

《華盛頓郵報》引述知情人士披露，五角大樓正制訂一項軍改計劃，將美軍最高層級的作戰司令部數量由11個裁併至8個，同時削減高級將領的數目。這項由戰爭部長（國防部長）赫格塞思主導的軍改，符合特朗普政府戰略收縮的政策方向。白宮本月初發表的新版《國家安全戰略》宣示美國「撐起整個世界秩序的時代告終」。

據五名知情人士透露，軍改計劃把中央司令部（負責中東和中亞地區）、歐洲司令部、非洲司令部併入新的「國際司令部」（U.S. International Command）之下，從而降低原本3個司令部的位階與影響力。

軍改計劃同時要求重新調整負責西半球軍事行動的南方司令部與北方司令部，將兩者併進為一個新的、暫名為「美國司令部」（簡稱Americom）的新架構。地理上，西半球包含南美洲全部、北美洲主體、亞洲東北部邊緣、非洲與及歐洲西部邊緣及南極洲西部。

相關新聞：特朗普簽署行政命令 列芬太尼為大殺傷性武器 擴大授權軍方打擊毒販

保留的作戰司令部包括：印太司令部、網絡司令部、特戰司令部、太空司令部、戰略司令部、美國運輸司令部。外界認為印太司令部的對手為中國。本月5日發表的《國家安全戰略》報告，呼籲日本與南韓採取更多行動支援台灣抵禦所謂來自北京的威脅，保護第一島鏈。

將資源從中東歐洲轉移出去

預計美軍參謀長聯席會議主席凱恩未來數日內向赫格塞思闡述這份軍改提案。知情人士透露，這些調整將配合其他政策，將美軍資源從中東與歐洲轉移出去，重點放在擴大西半球的軍事行動，同時削減高級將領及海軍上將的數量。

熟悉軍改計劃人士指出，這項調整與《國家安全戰略》相符，反映了特朗普政府進一步縮減海外承諾。新版國安戰略宣示「美國像擎天巨柱般撐起整個世界秩序的時代告終」，今後打算把軍事力量更多擺在西半球，大幅聚焦於美國後院，以對抗移民、毒品等等。

計劃大削四星上將人數

美軍任何組織與架構調整都須經赫格塞思與特朗普批准，之後再納入「統一指揮計劃」（Unified Command Plan）。《華盛頓郵報》指出，若軍改付諸實施，將是美軍高層級別數十年來最重大變革之一，部分兌現了赫格塞思打破現狀、大幅削減四星上將人數的承諾。

知情官員指出，五角大樓目前尚未向國會透露細節，就連共和黨主導的參、眾兩院軍事委員會，都有人對資訊落差不滿，相關司令部的高級軍官也在等待更多細節。

新版國安戰略打算把軍事力量更多擺在西半球，大幅聚焦美國後院，以對抗移民、毒品等。

