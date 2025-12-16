Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普簽署行政命令 列芬太尼為大殺傷性武器 擴大授權軍方打擊毒販

即時國際
更新時間：10:16 2025-12-16 HKT
發佈時間：10:16 2025-12-16 HKT

美國總統特朗普周一（15日）簽署行政命令，宣布將合成鴉片類止痛劑芬太尼（Fentanyl）列為「大規模殺傷性武器」weapon of mass destruction，此舉可擴大授權軍方與情報機關對付毒販。

特朗普在簽署相關行政命令時說：「我們正式將芬太尼列為大規模殺傷性武器，沒有任何炸彈能造成這樣的後果。據我們所知，每年有20萬到30萬人因此喪生。」

特朗普將芬太尼列入「大規模殺傷性武器」類別，實為破天荒之舉。美聯社
芬太尼被指為美國每年數以萬計藥物過量致死事件的元兇。路透社
特朗普擴大授權軍方打擊毒販。路透社
提升公共衞生危機為國安威脅

芬太尼被指為美國每年數以萬計藥物過量致死事件的元兇，今次特朗普將芬太尼列入「大規模殺傷性武器」類別，實為破天荒之舉，顯示他不僅將芬太尼視為公共衞生危機，更將其升級為與化學戰同等級的國安威脅。

這種分類意味對「一心想向美國傾銷毒品的幫派」提升打擊力度，授權五角大樓協助執法部門，並允許情報機關動用通常用於打擊武器擴散的手段來對付毒販。

指芬太尼像化學武器

白宮周一舉行一場活動，表彰美墨邊境巡邏人員，特朗普在活動上說：「我們正式將芬太尼歸類為大規模殺傷性武器，它實際上就是大規模殺傷性武器，他們（毒梟）意圖讓我們國家沉淪於毒品之中。非法的芬太尼，與其說是毒品，不如說更像化學武器。」

特朗普今年已將一些販毒集團列為外國恐怖組織，為美國的軍事行動打開大門。自9月初以來，特朗普政府已在加勒比海與太平洋對疑似運毒船發動20多次攻擊，造成超過80人死亡。

民調：美廣大民眾反對致命打擊

美軍將疑似運毒船直接擊沉，而不是攔截、查扣貨物和查問船員。一些法律專家認為這些攻擊可能違法，幾乎沒有公開證據顯示有關船隻運載毒品，也沒有證據顯示有必要將其擊沉。

而路透社近日公布的一項民調顯示，廣大美國民眾反對美軍對船隻進行致命打擊的行動，其中包括約20%的特朗普共和黨支持者。特朗普曾多次威脅要對委內瑞拉、哥倫比亞和墨西哥採取地面行動，以打擊毒品走私。

