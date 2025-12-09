日本青森7.5級地震｜東京電視台「正常發揮」播《銀魂》 網民熱議

日本青森縣昨（8日）晚11時15分許發生7.5級強震，造成至少30人受傷，約9萬居民離家避難。而有「最安定」電視台之稱的「東京電視台」，昨天在地震發生後依舊正常發揮，繼續播著動畫，引發網民熱議。

相關新聞：日本地震｜台前主播拍片親述「全裸逃生」 泡溫泉池水突瘋狂搖晃

日本東京電視台有一個「最強都市傳說」，也就是當別家電視台都插播其他重大新聞，東京電視台還是會維持原定計畫播出，也因此被譽為「最安定的電視台」。

相關新聞：日本青森7.5級地震｜台灣旅客捨身護電視 日網友激讚｜有片

中時新聞網引述Facebook專頁「颱風大肆虐」分享一則X平台（原Twitter）截圖，網民「lifesong1000」表示震度6的地震應該會有海嘯警報，打開電視發現，東京電視台還是在播《銀魂》，忍不住驚呼：「太強了，到底是要哪種日子，東京電視台才會插播成臨時新聞啊」。

相關新聞：日本地震｜青森外海清晨再6.4級地震 當局預警未來一周或再有強震 8級以上大地震機率提高

該網民指出，昨晚日本地震後，東京電視台正常發揮中，雖沒插播臨時新聞，但在屏幕兩側還是有緊急快訊。

貼文一出，掀起一番議論，網民紛紛留言：「已經習慣了」、「東京電視台插播新聞代表世界末日到了」、「當東京電視台真的插播，你就知道事情大條了」、「給你旁邊的bar已經很給面子了」、「不愧是你東京電視台」、「我之前和日本老師聊過這個話題，這種程度的對他們來說跟呼吸一樣」。