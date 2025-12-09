Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本青森7.5級地震｜台灣旅客捨身護電視 日網友激讚｜有片

兩岸熱話
更新時間：12:53 2025-12-09 HKT
發佈時間：12:35 2025-12-09 HKT

日本青森縣外海昨（8日）晚11時15分發生7.5級地震，事發時，有台灣旅客剛好在青森的旅館內，面對突如其來的劇烈搖晃，他們第一時間不是驚慌奔逃，而是冷靜地護住旅館的電視機避免掉落，影片在Threads與X（原Twitter）平台上瘋傳，在X平台觀看次數更突破473萬，日本網友集體點讚感激：「看到台灣人的人性光輝。」

相關新聞：日本地震｜台前主播拍片親述「全裸逃生」 泡溫泉池水突瘋狂搖晃

相關新聞：日本地震｜青森外海清晨再6.4級地震 當局預警未來一周或再有強震

綜合台媒報道，地震發生時，下榻於青森旅館內的台灣遊客拼命保護電視機避免掉落。根據網上流傳影片顯示，強震發生當下，旅館房間內劇烈晃動，一群台灣遊客雖面露驚懼，卻展現出驚人的冷靜與規矩。影片中有兩名台灣人第一時間衝上前扶住牆邊的LCD電視機，並將電視取下放平；另一人則迅速拉開窗簾確認室外狀況，亦有人掛念在泡溫泉的人怎麼辦。

台灣旅客即使在異國遇災、面對非自家財產仍能細心守護，影片被轉載至X平台後，迅速吸引超過3萬人按愛心點讚，成為社交媒體熱議焦點。

相關新聞：日本青森地震下修至7.5級  清晨解除海嘯警報  至少23傷逾10萬人收避難指示

日本網友對此紛紛表達敬佩與感動，留言稱讚：

「真的是很棒的應變！他明明自己也應該相當驚慌，但他的語氣柔和，讓我感受到他人格不錯。（台灣人）明明跟某國講同樣語言，真是不可思議。」
「明明不是自己家，卻主動守護電視，這份體貼令人敬佩」
「在異國遭遇災害仍能如此冷靜有禮，足以看見台灣國民素質之高」
「守住電視不僅是愛護物資，更是守住獲取防災資訊的工具」
「電視被螢幕朝下輕放在地上時，我感覺到了一種善意」
「比起旅館的財物，求台灣人先護住自己的頭吧」
「令人驚訝的是，他們不僅冷靜地保護電視，而且還沒有大吵大鬧……」
「台灣人真的這麼習慣地震嗎，佩服！」｜
「謝謝台灣朋友們在這種時刻造訪日本，想對你們說聲謝謝，請一定要平安。」

相關新聞：日本青森7.5級地震｜凌晨湧70厘米海嘯 官員：未來一周8級強震機率飆升

其他網民亦表示激讚：
「患難見真情。堅毅而美麗的台灣國民們，令人不禁淚目」
「跟日本人的個性很像……不過其實還是自己的安全第一啦。這是一次驚險的回憶，希望你旅途平安，一切順利，為旅程劃下美好結局」
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
2025-12-08 13:33 HKT
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
23小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
8小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
5小時前
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
21小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
17小時前
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
馬鞍山$84霸王餐照出兩種人格！收據已付錢老闆仍全網追數 真相竟藏大洋蔥｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
奇聞趣事
6小時前
01:06
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
14小時前
Threads@harimerdeka_epecs/Threads@wig66666666
日本青森7.5級地震｜強震畫面瘋傳 北海道遊客22樓赤腳狂奔落街逃命
即時國際
5小時前