日本青森7.5級地震｜台灣旅客捨身護電視 日網友激讚｜有片

日本青森縣外海昨（8日）晚11時15分發生7.5級地震，事發時，有台灣旅客剛好在青森的旅館內，面對突如其來的劇烈搖晃，他們第一時間不是驚慌奔逃，而是冷靜地護住旅館的電視機避免掉落，影片在Threads與X（原Twitter）平台上瘋傳，在X平台觀看次數更突破473萬，日本網友集體點讚感激：「看到台灣人的人性光輝。」

綜合台媒報道，地震發生時，下榻於青森旅館內的台灣遊客拼命保護電視機避免掉落。根據網上流傳影片顯示，強震發生當下，旅館房間內劇烈晃動，一群台灣遊客雖面露驚懼，卻展現出驚人的冷靜與規矩。影片中有兩名台灣人第一時間衝上前扶住牆邊的LCD電視機，並將電視取下放平；另一人則迅速拉開窗簾確認室外狀況，亦有人掛念在泡溫泉的人怎麼辦。

台灣旅客即使在異國遇災、面對非自家財產仍能細心守護，影片被轉載至X平台後，迅速吸引超過3萬人按愛心點讚，成為社交媒體熱議焦點。

日本網友對此紛紛表達敬佩與感動，留言稱讚：

「真的是很棒的應變！他明明自己也應該相當驚慌，但他的語氣柔和，讓我感受到他人格不錯。（台灣人）明明跟某國講同樣語言，真是不可思議。」

「明明不是自己家，卻主動守護電視，這份體貼令人敬佩」

「在異國遭遇災害仍能如此冷靜有禮，足以看見台灣國民素質之高」

「守住電視不僅是愛護物資，更是守住獲取防災資訊的工具」

「電視被螢幕朝下輕放在地上時，我感覺到了一種善意」

「比起旅館的財物，求台灣人先護住自己的頭吧」

「令人驚訝的是，他們不僅冷靜地保護電視，而且還沒有大吵大鬧……」

「台灣人真的這麼習慣地震嗎，佩服！」｜

「謝謝台灣朋友們在這種時刻造訪日本，想對你們說聲謝謝，請一定要平安。」

其他網民亦表示激讚：

「患難見真情。堅毅而美麗的台灣國民們，令人不禁淚目」

「跟日本人的個性很像……不過其實還是自己的安全第一啦。這是一次驚險的回憶，希望你旅途平安，一切順利，為旅程劃下美好結局」

