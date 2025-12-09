日本青森地震下修至7.5級  清晨解除海嘯警報  至少23傷逾10萬人收避難指示

日本本州東部近海8日晚發生強烈地震，日本氣象廳先前公布震級為7.6，9日凌晨修正為7.5級，震源深度約54公里。地震於當地時間晚11時15分（香港時間10時15分）發生，北海道、青森縣及岩手縣一度收到海嘯警報，預測浪高可達3米。氣象廳在凌晨將警報降為「海嘯注意」，並在清晨全面解除。

據《NHK》與《新華社》等報道，9日凌晨陸續錄得海嘯數據，包括岩手縣久慈港錄得70厘米高海嘯、北海道浦河町50厘米高、青森縣八戶港40厘米高等。雖未釀大型災情，但日本消防部門指，強震仍造成至少23人受傷，其中一人傷勢嚴重。

在日本北海道函館市，共同社函館分社內，地震中散落的書架和文件。共同社/路透社

首相高市早苗見記者，指政府已成立緊急工作小組，緊急評估損失程度。路透社

震央距離青森縣外海約80公里，各地震感強烈，多地居民深夜驚醒。富士新聞網指，截至凌晨1時30分，5.2萬戶、逾10萬人收到避難指示。其中北海道日高市新甲府町於晚上11時27分向沿海地區2,024戶、3,650人發出疏散令，當局表示暫未確認重大損失，仍在持續搜集資料。

新幹線停駛、機場跑道檢查

地震引發交通全面戒備：

JR 北海道：晚11時33分起全線停駛，正進行安全檢查。

北海道：晚11時33分起全線停駛，正進行安全檢查。 新千歲機場：晚上11時40分起檢查兩條跑道是否受損。

另外，青森與岩手一度有約4,200戶停電，其後陸續恢復。

日本多座核電廠緊急檢查，包括東北電力東通核電站（青森）、東北電力女川核電站（宮城）、東京電力福島第一核電站（福島）。相關電力公司均表示未發現異常。

日本政府在震後立即成立官邸對策室。首相高市早苗於官邸表示，政府將「把人命放在最優先的位置」，全力掌握災情、支援避難及向國民發布海嘯與撤離資訊。

日本北部近海地震頻仍，專家呼籲民眾持續保持警覺，尤其沿岸地區需留意後續餘震及海象變化，避免前往海邊，以策安全。