Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本青森地震下修至7.5級  清晨解除海嘯警報  至少23傷逾10萬人收避難指示

即時國際
更新時間：07:19 2025-12-09 HKT
發佈時間：07:19 2025-12-09 HKT

日本本州東部近海8日晚發生強烈地震，日本氣象廳先前公布震級為7.6，9日凌晨修正為7.5級，震源深度約54公里。地震於當地時間晚11時15分（香港時間10時15分）發生，北海道、青森縣及岩手縣一度收到海嘯警報，預測浪高可達3米。氣象廳在凌晨將警報降為「海嘯注意」，並在清晨全面解除。

據《NHK》與《新華社》等報道，9日凌晨陸續錄得海嘯數據，包括岩手縣久慈港錄得70厘米高海嘯、北海道浦河町50厘米高、青森縣八戶港40厘米高等。雖未釀大型災情，但日本消防部門指，強震仍造成至少23人受傷，其中一人傷勢嚴重。

在日本北海道函館市，共同社函館分社內，地震中散落的書架和文件。共同社/路透社
在日本北海道函館市，共同社函館分社內，地震中散落的書架和文件。共同社/路透社
首相高市早苗見記者，指政府已成立緊急工作小組，緊急評估損失程度。路透社
首相高市早苗見記者，指政府已成立緊急工作小組，緊急評估損失程度。路透社

震央距離青森縣外海約80公里，各地震感強烈，多地居民深夜驚醒。富士新聞網指，截至凌晨1時30分，5.2萬戶、逾10萬人收到避難指示。其中北海道日高市新甲府町於晚上11時27分向沿海地區2,024戶、3,650人發出疏散令，當局表示暫未確認重大損失，仍在持續搜集資料。

新幹線停駛、機場跑道檢查

地震引發交通全面戒備：

  • JR北海道：晚11時33分起全線停駛，正進行安全檢查。
  • 新千歲機場：晚上11時40分起檢查兩條跑道是否受損。

另外，青森與岩手一度有約4,200戶停電，其後陸續恢復。

日本多座核電廠緊急檢查，包括東北電力東通核電站（青森）、東北電力女川核電站（宮城）、東京電力福島第一核電站（福島）。相關電力公司均表示未發現異常。

日本政府在震後立即成立官邸對策室。首相高市早苗於官邸表示，政府將「把人命放在最優先的位置」，全力掌握災情、支援避難及向國民發布海嘯與撤離資訊。

日本北部近海地震頻仍，專家呼籲民眾持續保持警覺，尤其沿岸地區需留意後續餘震及海象變化，避免前往海邊，以策安全。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
18小時前
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
8小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
17小時前
新華社圖片
日本青森7.6級地震｜凌晨湧70厘米海嘯 官員：未來一周8級強震機率飆升
即時國際
7小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
11小時前
開播近25年的廣東話長壽劇《外來媳婦本地郎》7日播出大結局。微博
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
15小時前
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
社會
14小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
22小時前
經初步分析，應家柏（圖中）認為布文、李慕華及杜苑欣均有機會贏得錦標。
馬場浮世繪｜騎師賽  應家柏睇好三將奪標
馬圈快訊
12小時前
TVB前「天氣女郎」黃婉曼嫁馬主 20戰終開齋喜拉頭馬 視后同場現身用1招搶鏡
TVB前「天氣女郎」黃婉曼嫁馬主 20戰終開齋喜拉頭馬 視后同場現身用1招搶鏡
影視圈
13小時前