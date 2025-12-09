日本地震｜台前主播拍片親述「全裸逃生」 泡溫泉池水突瘋狂搖晃

日本青森縣東外海在當地時間昨日（12月8日）深夜11時15分發生7.5級強震，初估造成23人受傷，日本氣象廳一度發布海嘯警報，不少在日本旅遊的台灣人遇到地震後，紛紛在網上分享事發當下的情況，前主播林旼叡當時剛好住在青森縣，地震發生時正在酒店的戶外大浴場泡溫泉，當時整個溫泉池狂晃，他只能「全裸逃生」，驚呼這次地震是他「人生中感受最強地震」。

相關新聞：日本青森7.5級地震｜外海清晨再6.4級地震 首用震後警報系統提醒風險

相關新聞：日本青森7.5級地震｜強震畫面瘋傳 北海道遊客22樓赤腳狂奔落街逃命

台灣前主播林旼叡這幾天剛好在日本，昨天入住青森縣奧入瀨溪流星野酒店，因為當地正在下雪，酒店的戶外浴池非常漂亮，地震當時他正好在泡溫泉看美景，地震警報響起後下秒整個溫泉池狂晃，起初還心想應該一下就停了，結果搖了30秒地震還是沒有減弱跡象，只能趕快逃命。

林旼叡提到，在日本大浴池泡溫泉不能穿衣服及泳衣，當下因此是裸體逃難，要先進到室內大浴場，進入更衣室後還要開鎖才拿得到衣服，加上地上濕滑也不敢跑太快，整個過程相當驚險，所幸最後沒有受傷。

相關新聞：日本青森地震下修至7.5級 清晨解除海嘯警報 至少23傷逾10萬人收避難指示

事件在網上曝光後，引發熱烈迴響，網民輪番留言「雖然不該笑但這個形容真的超級好笑」、「裸體逃命真的很可怕」。不少在青森縣的台灣網友也驚呼「感覺是我遇過最大的地震」、「在日本遇到地震，也算解鎖人生新成就了」、「從22樓安全門一路衝到1樓，然後才發現我沒穿鞋子」、「這地震真的太大了，就算是台灣人也覺得很恐怖」。

有網民好奇詢問震度「有比921大嗎？」林旼叡本人回應稱，當年921自己不在震央，但在感受上覺得「沒有這次大」。此外，有上個月才剛去住過的網民留言表示：「完全明白你描繪的逃生路線，還好戶外池的門沒歪不然也進不去。」林旼叡也心有餘悸地回覆：「是不是真的路途遙遠」，證實了從戶外池奔回更衣室這段逃生路的艱辛。

相關新聞：日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃

青森縣外海昨日深夜發生規模7.5地震，地震後日本氣象廳一度發布海嘯警報，最高在岩手縣海邊觀測到70厘米高的海嘯，不少地方也因地震導致火災，目前統計有23人受傷，未來一周內恐有規模6以上餘震。