日本青森7.5級地震｜強震畫面瘋傳 北海道遊客22樓赤腳狂奔落街逃命

即時國際
更新時間：08:28 2025-12-09 HKT
發佈時間：08:28 2025-12-09 HKT

日本青森縣東方外海於本港時間8日晚間發生規模7.5強震（初報7.6級），深度約50至54公里，青森縣八戶市觀測到最大震度6強。強震引發北海道、青森、岩手沿岸海嘯警報，部分地區錄得最高70厘米海嘯。地震發生於寒冬深夜，民眾倉皇逃離家園，多地傳出停電、貨架倒塌及建物受損災情，不同的強震畫面在社群平台瘋傳。

22樓旅客赤腳狂奔逃生　網民急勸「地震不能亂衝」

強震當下，許多旅日旅客亦分享驚險瞬間。據報一名在北海道住宿的台灣遊客在直言「地震超大」，表示自己從22樓一路衝下至1樓，甚至緊張得忘記穿鞋，並上載影片，顯示旅客集體沿著安全梯奔逃，氣氛緊張。

不少網民提醒，高樓層地震時盲目往下跑恐更危險：「越往下壓力越大，有時1樓更危險」、「逃生一定要穿鞋，玻璃碎滿地會受傷」。亦有人指出當時北海道天氣嚴寒，赤腳逃生更容易凍傷。

此外，一名在北海道的中國遊客接受內地極目新聞訪問，回憶指地震一刻整棟樓都在晃，明顯震感，「所有人都從房間跑出來了，電梯停用，從樓梯跑下來」。

另有在東京、函館的旅客亦表示感到「明顯搖晃」，其中函館一名台灣遊客錄下震動瞬間，街道警報大作、救護車聲不斷，加上當時飄雪，令外國旅客「以為世界末日來臨」。

民眾深夜被震醒　形容「像被從下往上猛推一把」

強震於深夜襲來，許多居民形容搖晃劇烈猶如「腳下被爆炸推起」。

青森縣八戶市一名四十多歲當地男子回憶，當時正在熟睡，突然感覺像被從床底猛然向上抬起，隨後房屋猛烈左右搖晃，情況驚險。

八戶市一間商務旅館員工指，搖晃長達30秒，震力之強把桌上抽屜震開，物品四散。旅客原本疏散到室外，但因海嘯警報生效，又被指示撤往頂樓。

便利店店員亦表示，強震持續3至4分鐘之久，店內貨架倒塌、玻璃樽碎滿地，冷藏櫃水花四濺，「完全不知道從哪開始整理」。

地鳴聲伴隨巨震　貨架倒塌、浴場水柱直衝天花

朝日新聞記者描述，地震速報剛響起，隨即感到「由下往上猛推」般的搖晃，伴隨巨大地鳴聲，牆上時鐘掉落，多處物品砸落地面。餘震頻繁，海嘯警報隨即大響，居民心情緊繃。

日本電視台報道，八戶市某旅館大浴場的水因震動劇烈掀起浪頭，水花幾乎濺至天花板，顯示震度驚人。

海嘯警報後大量居民被迫零度低溫中避難

強震後，北海道、青森、岩手多地接獲避難指示，居民在接近零度的寒夜中撤離。日本政府已設立官邸對策室統籌災情處理。

青森、多地亦一度出現停電及交通受阻。JR北海道宣布全線停駛，新千歲機場亦進行跑道檢查。

截至目前，至少有多人受傷，幸未見大規模建物倒塌。

氣象廳警告：未來數日仍恐有強烈餘震

日本氣象廳強調，未來數天內仍可能持續發生餘震，呼籲民眾提高警覺；專家提醒強震後24至48小時為餘震最頻繁期，沿海地區需留意海嘯資訊。

青森與北海道居民在連番餘震、寒冬與海嘯警戒下度過驚魂一夜，當地政府仍持續掌握災情及救援需求。

