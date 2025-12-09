Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本青森7.5級地震｜外海清晨再6.4級地震　首用震後警報系統提醒風險

更新時間：09:50 2025-12-09 HKT
日本青森縣對開海域昨日深夜發生7.5級地震，據報逾20人受傷，當局一度預測海嘯高達3米，之後解除海嘯警報。到了清晨，青森縣外海再發生6.4級地震，震源深度10公里。當局首次發布「北海道．三陸沿海後發地震注意情報」，提示後續發生大地震的風險較平時相對提高。據悉，這是自2022年12月開始運用該信息制度以來，首次發布「北海道·三陸沖後續地震注意信息」。

多人受傷 超10萬人需避難

青森縣東部海域周一（8日）晚上11時15分左右發生7.5級地震，震源深度54公里。強震發生後，日本氣象廳對北海道、青森縣、巖手縣等地太平洋沿岸地區發布「海嘯警報」，預計部分海域將出現最高3米海嘯，呼籲沿岸民眾高度警戒。9日凌晨2時45分（本港時間1時45分），日本氣象廳將海嘯預警全部從「海嘯警報」下調為「海嘯注意」級別，清晨6時20分（本港時間5時20分），日本氣象廳宣布解除全部海嘯預警。

相關新聞：日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃

截至9日凌晨1時56分，日本多地觀測到地震引發的海嘯，其中巖手縣久慈市的海嘯浪高達到70厘米，北海道、青森縣等地觀測到浪高在10厘米到50厘米之間的海嘯。

綜合共同社和日本地方媒體報道，截至目前，青森縣有16人受傷。其中，八戶市有12人受傷，首府青森市、五所川原市、東北町和六所村各有一人受傷。

相關新聞：日本青森地震下修至7.5級  清晨解除海嘯警報  至少23傷逾10萬人收避難指示

另據日本東北電力公司消息，受強震影響，截至9日凌晨0時05分，青森縣約有3900戶停電，巖手縣約有300戶停電。

據悉，北海道和青森縣、巖手縣、宮城縣、福島縣的地方政府已經向當地居民發佈疏散令。截至9日凌晨1時30分，共有5.2萬戶家庭、超過10萬人接到避難指示。

相關新聞：日本青森7.6級地震｜強震畫面瘋傳 北海道遊客22樓赤腳狂奔落街逃命

據了解，「北海道·三陸沖後續地震注意信息」是指在從北海道至巖手縣的近海區域中，如果在千島海溝和日本海溝及其周邊發生震級7級以上的地震，則呼籲公眾注意其後可能發生更大規模地震的信息。

