日本地震｜青森外海清晨再6.4級地震 當局預警未來一周或再有強震 8級以上大地震機率提高

日本青森縣對開海域昨日（8日）深夜發生7.5級地震，逾30人受傷，今晨（8日）青森縣外海再發生6.4級地震，震源深度10公里。當局首次發布「北海道．三陸沿海後發地震注意情報」，呼籲從北海道到千葉縣共7道縣、182個市町村居民警戒未來一周內可能再次發生強震。首相高市早苗呼籲民眾提高警覺，隨時做好避難準備。據悉，這是自2022年12月開始運用該信息制度以來，首次發布「北海道·三陸沖後續地震注意信息」。

青森地震30人傷 逾10萬人避難

青森縣東部海域周一晚上11時15分左右發生7.5級地震，震源深度54公里。強震發生後，日本氣象廳對北海道、青森縣、巖手縣等地太平洋沿岸地區發布「海嘯警報」，預計部分海域將出現最高3米海嘯，呼籲沿岸民眾高度警戒。9日凌晨2時45分（本港時間1時45分），日本氣象廳將海嘯預警全部從「海嘯警報」下調為「海嘯注意」級別，清晨6時20分（本港時間5時20分），日本氣象廳宣布解除全部海嘯預警。

截至9日凌晨1時56分，日本多地觀測到地震引發的海嘯，其中巖手縣久慈市的海嘯浪高達到70厘米，北海道、青森縣等地觀測到浪高在10厘米到50厘米之間的海嘯。

日本首相高市早苗向媒體表示：「截至目前，我已接獲30人受傷及1宗火災的通報。」

高市早苗籲做好避難準備

首相高市早苗呼籲民眾提高警覺。她表示：「請大家在約1周內持續收聽氣象廳或地方政府發布的資訊，確認家具是否固定，一旦感受到搖晃時，請隨時做好避難準備。」

地震發生後，數千戶家庭一度停電，但周二上午已恢復供電。

據悉，北海道和青森縣、巖手縣、宮城縣、福島縣的地方政府已經向當地居民發佈疏散令。截至9日凌晨1時30分，共有5.2萬戶家庭、超過10萬人接到避難指示。

日本從2022年12月啟用「北海道·三陸沿海續發地震注意情報」機制。根據這一機制，日本海溝和千島海溝周邊被設定為易發生大地震的震源區域，這一區域發生7級以上地震即可發布「注意情報」。

日本發生8級以上大地震可能性提高

由於這次地震的發生，北海道根室外海至東北地區三陸外海之間的巨大地震預想震源區，發生震矩規模8以上大地震的可能性，相較平時有相對提高的情形。

根據日本政府的估算，日本海溝和千島海溝發生最大級別地震的情況下，北海道和岩手縣部分沿海地區可能遭到近30米高的海嘯襲擊，死亡人數最高可達19.9萬。但是，如能及時示警和避難，遇難人數有望減少8成。

若受30米海嘨襲擊或釀近20萬人亡

今後，如果在日本海溝、千島海溝沿線發生伴隨海嘯的巨大地震，預估太平洋沿岸等廣泛地區將遭受巨大海嘯侵襲，特別是北海道至千葉縣的太平洋沿岸地區。