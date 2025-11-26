中日關係惡化︱高市首就「台灣有事」解畫 稱誠實回答具體提問

日本首相高市早苗早前的「台灣有事」言論，令中日關係急劇惡化。高市今日首次就其惹火言論解釋，是因為被「被問及具體的例子，我就計劃誠實回答」。

願致力修復中日關係

據中央社報道，高市早苗今天下午出席就任首相後的第一場黨魁討論會，對於本月7日，她在國會有關「台灣有事」的答詢，指台灣發生緊急狀況並伴隨對方使用武力，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。



言論一出，中國反應強烈，令兩國關係變得惡劣。

日本最大在野黨代表野田佳彥今天在黨魁討論會上，問及「對於日中關係惡化，感到有何責任？」

高市未正面回應所謂的「責任」，但表示「當時，問者把情況限定在台灣有事，且問題也提到海上封鎖。我當時也不打算具體提及此事，但只是一再重複政府迄今的答詢內容，可能根據狀況，使預算委員會被喊停，因為我當時被問及具體的例子，我就計劃誠實回答。」

高市講到「預算委員會可能會被喊停」時，場內在野黨議員等人，響起一陣質疑的騷動。



她接著表示，「我完全就是依被問的內容，在可回答的範圍內答詢。政府的統一見解昨天已經過內閣會議決定，並已如答辯內容所述，不多也不少。」高市並未打算撤回先前的答詢。

「每日新聞」報道，野田今天也追問高市，日中關係最近急速降溫一事。

對此，高市回答，「日本經常對中國保持開放態度。未來，我的責任是透過溝通，建立全面性的良好關係，以及把國家利益最大化」，透露有意致力修復雙方關係。

「日本經濟新聞」報道，高市今天也在黨魁討論會就台灣表示，「維持著非政府間的實務關係。日本根據『舊金山和約』放棄了有關台灣全部的權利與權限，並沒有立場認定台灣的法律地位。」