中日交惡︱高市：有責任建立全面的良好對華關係 中方：試圖矇混過關

更新時間：16:23 2025-11-26 HKT
發佈時間：16:23 2025-11-26 HKT

日本首相高市早苗今天說，「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的國會答辯，是由於被問及具體事例「做出了誠實的回答」，日本沒有立場認定台灣法律地位，她有責任與中國對話建立全面的良好關係。不過，中方批評日方至今還在老調重彈，矇混過關。

據日本共同社報導，高市早苗星期三（11月26日）在黨首討論上，針對「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的國會答辯，表示「由於被問及具體事例，所以在那個範圍內做出了誠實的回答」。

就如何認定「存亡危機事態」，高市說：「將根據實際發生的事態個別具體情況，綜合所有資訊進行判斷。」

中國外交部發言人毛寧26日在例行記者會上表示，關於日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已經多次闡明嚴正立場。日本政府11月25日的內閣答辯書至今還在老調重彈，所謂的涉台「一貫立場」或「立場未變」，這是遠遠不夠的。

她說，日方應當誠實、準確、完整地講清其所謂「一貫立場」，輕描淡寫一筆帶過，只提概念回避實質，試圖借此矇混過關，這種伎倆行不通。 

毛寧表示，中方再次敦促日方認真對待中方的嚴正要求，切實反思糾錯，盡快收回錯誤言論，把對華承諾體現在實際行動中。

