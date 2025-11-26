Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日惡化｜台抗日片《賽德克·巴萊》 大陸12月上映

兩岸熱話
更新時間：14:50 2025-11-26 HKT
發佈時間：14:50 2025-11-26 HKT

中國與日本關係緊張之際，日本電影遭撤檔或提前下檔，而台灣2011年電影《賽德克·巴萊》下月12日在大陸重映。新的大陸版宣傳海報更出現「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」字句。

相關新聞：中日惡化｜日本電影《蠟筆小新》等撤檔 《鬼滅之刃》傳將23日提前下檔

電影海報出現「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」、「紀念台灣光復80周年」字句。
電影海報出現「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」、「紀念台灣光復80周年」字句。

據極目新聞，11月26日，由魏德聖執導的中國台灣抗日史詩電影《賽德克·巴萊》上下部官宣定檔並發布新海報，《賽德克·巴萊（上）》將於12月12日上映，《賽德克·巴萊（下）》將於12月13日上映。電影海報上，寫著「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」、「紀念台灣光復80周年」。

《賽德克·巴萊》於2011年在台灣首映，講述了1930年台灣賽德克族原住民在莫那·魯道的領導下，發動「霧社事件」，並與日軍作戰的故事。電影分為上下兩部，分別為「太陽旗」與「彩虹橋」。影片曾提名威尼斯國際電影節金獅獎，參與奧斯卡最佳外語片角逐。2012年曾把兩部刪減合成為一部在內地上映過，但這次是完整的上下兩部原版上映。

影片2012年首次在大陸上映時，曾被中國媒體批評過於暴力與宣揚民族主義。鳳凰娛樂的評論稱，「凡是日本人就可惡，就格殺勿論，似乎《賽德克-巴萊》陷入了狹隘民族主義表現的泥沼」；《新聞晨報》稱，「嗜殺不能成就一部史詩片」、「過多的血腥殘忍描寫，減弱了反抗者一方的正義性」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
3小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
2小時前
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
02:17
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
02:12
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前