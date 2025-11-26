中日惡化｜台抗日片《賽德克·巴萊》 大陸12月上映

中國與日本關係緊張之際，日本電影遭撤檔或提前下檔，而台灣2011年電影《賽德克·巴萊》下月12日在大陸重映。新的大陸版宣傳海報更出現「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」字句。

電影海報出現「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」、「紀念台灣光復80周年」字句。

據極目新聞，11月26日，由魏德聖執導的中國台灣抗日史詩電影《賽德克·巴萊》上下部官宣定檔並發布新海報，《賽德克·巴萊（上）》將於12月12日上映，《賽德克·巴萊（下）》將於12月13日上映。電影海報上，寫著「血戰日寇，粉碎日本軍國主義圖謀」、「紀念台灣光復80周年」。

《賽德克·巴萊》於2011年在台灣首映，講述了1930年台灣賽德克族原住民在莫那·魯道的領導下，發動「霧社事件」，並與日軍作戰的故事。電影分為上下兩部，分別為「太陽旗」與「彩虹橋」。影片曾提名威尼斯國際電影節金獅獎，參與奧斯卡最佳外語片角逐。2012年曾把兩部刪減合成為一部在內地上映過，但這次是完整的上下兩部原版上映。

影片2012年首次在大陸上映時，曾被中國媒體批評過於暴力與宣揚民族主義。鳳凰娛樂的評論稱，「凡是日本人就可惡，就格殺勿論，似乎《賽德克-巴萊》陷入了狹隘民族主義表現的泥沼」；《新聞晨報》稱，「嗜殺不能成就一部史詩片」、「過多的血腥殘忍描寫，減弱了反抗者一方的正義性」。