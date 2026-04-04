空手道｜世一劉慕裳力臻完美論：每次看回比賽，都找到進步空間，那就不叫完美

上周「傑運」獲頒「香港傑出女運動員」的空手道「形女」劉慕裳（Grace），周六出席「啟德武臺2026 - 香港競技空手道公開賽」的啟動禮，近年幾近無敵手，去年包辦世錦賽、亞錦標、世運會冠軍，亦是應屆年終總冠軍，Grace謙稱自己「仍在追求完美」中，亦想學效西班牙導師兼前世一珊齊絲（Sandra Sanchez）的「I am the best」(我是最好」的自信，她笑說：「我仍在學習中。」

34歲的Grace認為年齡不是她考慮退役與否的因素，現時一年年去定大賽的目標去力臻完美。徐嘉華攝

「世一」劉慕裳出席活動的開幕禮，體育專員蔡健斌（左四）也有出席。徐嘉華攝

大會邀得同為應屆世界冠軍的劉慕裳（右二）及土耳其組手（-60公斤級）的Eray Şamdan （左一）到場分享心路歷程。徐嘉華攝

欣賞前世界冠軍及現訓練導師Sandra的自信

34歲的Grace自2024年底開始到西班牙跟Sandra訓練，近2年的成績有目共睹（包括去年首任世界冠軍、世運會冠軍、亞錦賽「三連霸」），她最欣賞Sandra的自信說：「Sandra為人樂觀、自信滿滿，她退役了幾年，自信仍在，每次跟她練習，她仍打得好好，直接推動我要打得比她更好，這種像比賽的訓練氣氛令我不斷進步。」

徐嘉華攝

兩位世界冠軍包括女子形的劉幕常及組手（- 60公斤級）的Eray Şamdan 一同出席活動。徐嘉華攝

憶述三年前曾因怕輸想過退役

Grace認為自己的自信心不及Sandra，曾試過在2023年自己第一次奪亞錦標賽冠軍後（擊敗日本清水希容），曾想過退役，就是自信心作崇，她表示：「拿完第一次亞錦賽金牌，因為不想下一屆輸，所以想過不打，沒想過可以拿到3次。」Grace表示那種「不敢相信」（自己可以贏完一次又一次）背後的原因，是自己不是「拿住日本旗出來打」：「場場決賽都要對日本旗（指日本選手），這個國家壟斷了亞錦賽冠軍寶座好多年，所以不敢諗（贏完再贏）。」

徐嘉華攝

徐嘉華攝

香港3位女子形團體賽主力王思敏（右起）、馬嘉敏及董依然都視劉慕裳為學習對象，她們認為Grace的成就令自己成為港隊的一員感到驕傲，Grace對港隊各人都是一大動力。徐嘉華攝

香港女子形團體賽主力王思敏（右起）、馬嘉敏及董依然是上屆亞錦賽銅牌，她們期望今年六月的亞錦賽能躋身決賽。徐嘉華攝

九月亞運會 有機會爭香港「第一金」

正如清水希容退了後，到了現在Grace的決賽對手總是日本的尾野真步（亞運的日本對手也會是尾野），一場贏完再一場令Grace逐漸邁向「I am the best」的境界，但她說：「我仍在學習中，Sandra在比賽出錯時也可以說 「I am still the best」。」

Grace亦說現時所得的所有錦標，未有一場可以用「完美」來形容：「我無一次的訓練是完美，完美好難，比賽也未有一場是完美，每次賽後睇片，都找到進步空間，那就不是完美。」

Sandra曾於2021年東京奧運決賽擊敗日本的清水希容奪金，像給Grace打一支強心金，她說：「我預期在日本打今屆亞運一定是硬仗(意指空手道是日本國技之一），但Sandra可以在東京贏日本選手奪奧運金牌，讓我知道我也有這可能性。」

劉慕裳（右一）跟3位香港女子形的團體賽代表馬嘉敏（左一）、王思敏（左二）、董依然（右二）以及土耳其空手道組手世界冠軍Eray Şamdan一同出席活動，還有港隊總教練William（右三）。

下周五四川出戰今季第三站超聯 冀力保不敗身

Grace下周五（10號）將出戰今季第3站WKF K1超級聯賽（四川樂山站），冀能保持近一年來「不敗之身」，已累積今季頭2站冠軍的她若在四川站勝出，大有機會再嚐「年度總冠軍」滋味。

值得一提，世界空聯今年初開始改新賽規，其中包括栽判打分由以往顯示每位裁判比分改舉旗多寡定紅、藍方誰獲勝，Grace表示仍在適應中，但在完成的2站超聯，有不少場次都以7:0壓倒性贏對手。

記者／攝影：徐嘉華