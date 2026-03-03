2026勞力士中國海帆船賽｜奧運金牌徐莉佳坐鎮「Happy Go」明日維港起航

由香港遊艇會主辦、被譽為亞洲最高等級藍海經典離岸賽的「2026勞力士中國海帆船賽」，將於周三（4日）上午在維多利亞港正式揭開戰幔。今屆賽事星光熠熠，焦點落在國家首位帆船奧運金牌得主徐莉佳身上，她將坐鎮衛冕冠軍船隊「Happy Go號」，與船長聶華及一眾職業好手，挑戰橫越南中國海直達菲律賓蘇碧灣、全長565海里的艱鉅征途。

重遊舊地 憶香港奪冠經歷

徐莉佳在今日賽前記者會上顯得精神奕奕。對於重返香江參賽，她坦言感觸良多，更形容香港是其帆船生涯的「福地」：「香港見證了我帆船運動生涯的啟蒙。我10歲開始練帆船，第一場比賽就是在這裡。」徐莉佳回憶道：「1998年我在香港拿了女子組冠軍，掀開了人生的新篇章，也讓我更加堅定要在帆船這條道路上去追夢。現在回來參加大帆船離岸賽，感覺又打開了新的篇章。」

轉戰離岸賽 擔任舵手迎新挑戰

從奧運小帆船轉戰大帆船離岸賽，徐莉佳坦言這是一次全新的學習過程。她透露自己在船上將身兼多職：「起航時我會擔任戰術師及自由人角色，哪裡需要人手就在哪裡跑動。駛出維港後，我會進入排班系統擔任舵手，掌握一半時間的舵。」

對於這項挑戰，她表示：「雖然我有20年帆船經歷，但更多是小帆船，離岸遠航對我來說是相對較新的領域。船上聚集了高水平職業水手，我期待在未來三天的比賽中學到更多技能。」

無懼惡劣天氣 「風浪是家常便飯」

這條由維港駛向菲律賓蘇比克灣、全長565海里的賽道絕非坦途。風高浪急加上地形、漁網等障礙，參賽船隊將會面臨重重挑戰。根據氣象預報，賽事期間可能會遭遇大風大雨。對此，徐莉佳展現出頂級運動員的心理素質：「對於帆船水手來說，應對各種天氣已經是家常便飯。天氣好壞、風大風小，甚至暴風，我們都要想辦法應對。」

她堅定地說：「大風大雨不會阻止我們前行的腳步。我們會尋找應對方式，選用合適的帆，挑選最好的航線，盡快到達終點。」她更透露，長遠目標是累積足夠經驗，未來挑戰著名的「勞力士悉尼至霍巴特帆船賽」。

強敵環伺 衛冕之路不平坦

「Happy Go號」是2024年賽事的雙料冠軍（衝線冠軍及IRC全場總冠軍），今年力爭衛冕，但面對的競爭異常激烈。主要對手包括由菲律賓帆船界領軍人物Ernesto Echauz帶領的「Standard Insurance Centennial V號」，該船曾於2023年奪得衝線冠軍；以及由澳洲「Alive號」和香港「Rampage號」強強聯手的「Team Alive-Rampage號」，實力不容小覷。

賽事將於明日上午11時20分在維多利亞港起航，選手需克服南中國海變幻莫測的風浪及漁網陣，爭奪象徵最高榮譽的勞力士腕錶及獎盃。

記者：楊功煜