奧運金牌得主徐莉佳 參戰與海外船隊較量
更新時間：11:19 2026-03-02 HKT
發佈時間：11:19 2026-03-02 HKT
今屆勞力士中國海帆船賽星光熠熠，除了莫俊傑的單人挑戰，今屆賽事有多名 猛將參賽，令賽事關注度大增。 前國家隊奧運金牌得主徐莉佳亦會參戰，將坐陣上一屆的雙料冠軍（衝線 冠軍和IRC全場總冠軍）——「Happy Go 號」；另外其他海外強隊還包括「勞力士悉尼至荷伯特帆船賽」的兩屆冠軍、澳 洲隊伍「Team Alive-Rampage號」。
