勞力士中國海帆船賽周三啟航 莫俊傑「單人匹馬」挑戰極限

由香港遊艇會主辦、 被譽為亞洲最高級別藍水 經典賽事的「2026勞力士 中國海帆船賽」將於3月4日 揭開戰幔。賽事每兩年一屆，參賽隊 伍既有本地頂尖隊伍，也有來自海外 的強隊，在一眾優秀的船隊中，前港 隊代表莫俊傑選擇了一條最艱巨的航 道——以「單人匹馬」姿態，駕馭平常 至少需要八至九名船員操作的「2 Easy 號」，挑戰這場一級離岸賽。

怒海獨航四日

這條由維港駛向菲律賓蘇碧灣、 全長565海里的賽道絕非坦途。風高浪 急加上地形、漁網等障礙，團隊作賽 已充滿挑戰，單人出戰會更加困難。 莫俊傑坦言，單人航海最大的敵人是 睡眠，比賽時每次僅睡15至45分鐘便 需醒來檢查。「平時習慣睡足八小時， 現在拆解得如此零散，對身心是極大 考驗。」 面對怒海，需獨自在大海航行四 日的莫俊傑坦言，若遇風險必須以「保 本」為先，不能像團隊般將船隻性能推 至極限。「五個人拉帆與一個人拉，力 度天淵之別。危急時唯有爆發『小宇 宙』頂硬上，因此決策必須審慎，首要 將船隻受損風險減至最低。」至於衝線 後最想做甚麼？莫俊傑展露真性情： 「當然是喝一杯冰鎮啤酒，再吃一頓豐 富大餐慰勞自己！」屆時好友將在菲律 賓終點接船，那份重聚的喜悅，同樣 是他乘風破浪的動力。 莫俊傑直言，完成這場亞洲大賽 後，希望進一步挑戰終極目標——「單 人環球航行」。「若要開始環球夢，我 未知自己能否勝任，但正如移山也要 逐塊石仔堆砌，這場賽事正是最佳起 點。」