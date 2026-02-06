乒乓球亞洲盃│杜凱琹、蘇籽童小組尾輪分途贏波 攜手晉級16強

乒乓球亞洲盃繼續於中國河口五源河體育場上演，兩位參賽的香港女將杜凱琹和蘇籽童，一起傳來喜訊。杜凱琹今早(6日)在女單小組賽第3組，以總局數3:1擊敗中華台北選手簡彤娟，以小組次名入16強。而蘇籽童於第4組對新加坡好手曾尖，激戰下贏局數3:1，同樣以第2名晉級。

杜凱琹以2勝1負晉級

港隊在今屆乒乓亞洲盃派出兩位女將出戰，杜凱琹和蘇籽童於頭兩場小組賽同樣收錄1勝1負，要靠尾輪爭取出線資格。14號種子杜凱琹於第3組最後一仗，對種子排名低6位的簡彤娟，以11:8、6:11、11:8、11:7勝出，小組總成績為2勝1負，次名入16強，首名是3戰全勝的國家隊好手陳幸同。

杜凱琹在小組尾輪贏簡彤娟，以次名入16強。新華社

蘇籽童以下犯上贏曾尖

而16歲的蘇籽童世界排名77位，比33位的曾尖低44位，她成功以下犯上打出精彩一仗，苦戰36分56秒後，以12:10、11:8、12:10、11:9勝出。蘇籽童於第4組同樣收錄2勝1負，力壓1勝2負的曾尖以次名晉級，首名就是國家球手蒯曼。

蘇籽童擊敗世界排名高44位的曾尖，晉級16強。中國香港乒乓總會圖片

