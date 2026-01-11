Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劍擊│蔡俊彥以銀牌展開2026年 滿意成績：「銀牌都dope啦」

更新時間：09:53 2026-01-11 HKT
發佈時間：09:53 2026-01-11 HKT

「世一」蔡俊彥(Ryan)周六在花劍世界盃巴黎站男子個人賽中，由首圈64強起過關斬將，強勢躋身決賽，最終以10:15不敵美國劍手陳海翔 (Alexander Massialas)得亞軍，以一面銀牌展開2026年之旅，延續去年的大勇狀態。Ryan亦滿意自己的成績，在社交平台發文：「銀牌都dope啦」﹗

連續2站世界盃上頒獎台

蔡俊彥在今站巴黎站由64強打起，連過5關先後擊敗兩位日本劍手永野雄大和飯村一輝、兩位意大利名將馬治及林巴迪，還有以個人名義參賽的基歷克，強勢躋身決賽。這名28歲港將與世界排名第4的美國華裔劍手陳海翔爭冠，在一度領先8:7下，最終輸10:15，在新年第一擊摘銀而回。

蔡俊彥滿意以銀牌展開2026年。蔡俊彥FB截圖
蔡俊彥在男花世界盃巴黎站奪得銀牌。國際劍聯圖片
男花世界盃巴黎站，(左起)銀牌蔡俊彥、金牌陳海翔、銅牌林巴迪和比安基。國際劍聯圖片
美國好手陳海翔在決賽擊敗蔡俊彥摘金。國際劍聯圖片
滿意26年銀牌開局

Ryan上月在世界盃福岡站勇奪金牌，連續兩站都踏上頒獎台，延續25年的大勇狀態。他亦滿意自己在26年的開局，在社交平台發帖上載比賽相片，並寫道：「銀牌都dope啦」。Ryan今日將夥拍張家朗、梁千雨和何承謙，參加團體賽。

蔡俊彥於4強擊敗意大利好手林巴迪。國際劍聯圖片
蔡俊彥於4強擊敗意大利好手林巴迪。國際劍聯圖片
決賽蔡俊彥不敵陳海翔，以銀牌完成新年首擊。國際劍聯圖片
決賽蔡俊彥不敵陳海翔，以銀牌完成新年首擊。國際劍聯圖片
