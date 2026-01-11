Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劍擊│蔡俊彥男花世盃巴黎站取得亞軍 張家朗32強止步

即時體育
更新時間：01:23 2026-01-11 HKT
發佈時間：01:23 2026-01-11 HKT

國際劍聯多項賽事本周末在全球不同地方上演，男子花劍世界盃法國站在巴黎進行，港將張家朗與蔡俊彥一同出擊。

兩人由首圈64強打起，「世一」蔡俊彥展示大勇狀態，一直過關闖入決賽，最終以10:15不敵美國選手陳海翔 (Alexander Massialas)，以第2名完成比賽，用一面銀牌展開2026年之旅。Ryan於64強先以15:9淘汰日本劍手永野雄大；緊接於32強以15:9贏以個人名義參賽的基歷克。到16強再遇上另一位日本選手飯村一輝，贏15:11。8強面對來自意大利的馬治，這名頭號種子未遇上太大阻力，以15:9勝出；準決賽對手同樣來自意大利的林巴迪，Ryan再現一哥本色贏15:10，順利躋身決賽。

蔡俊彥以銀牌展開2026年。國際劍聯圖片
蔡俊彥以銀牌展開2026年。國際劍聯圖片
蔡俊彥在男花世界盃巴黎站奪得亞軍。香港劍擊總會圖片
蔡俊彥在男花世界盃巴黎站奪得亞軍。香港劍擊總會圖片

張家朗是此賽事於2022年的金牌得主，他今日(10日)先出戰首圈64強，以15:7輕鬆擊敗國家劍手Fei Xiaotian，順利晉級次圈。然而他在32強對巴蘭尼高夫，決一劍落敗輸14:15，未能躋身16強。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
17小時前
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
影視圈
11小時前
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
8小時前
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
影視圈
7小時前
01:15
車cam直擊｜俄女大鬧尖沙咀彌敦道 毀Tesla圖搶車兼揸刀揮舞 涉2宗罪被捕
突發
5小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
6小時前
陳志被捕︱中美掀900億虛幣爭奪戰 美早前宣布「扣押」遭質疑不合司法程序
陳志被捕︱中美掀900億虛幣爭奪戰 美早前宣布「扣押」遭質疑不合司法程序
即時中國
8小時前
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
飲食
2026-01-09 13:18 HKT