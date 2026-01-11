劍擊│蔡俊彥男花世盃巴黎站取得亞軍 張家朗32強止步

國際劍聯多項賽事本周末在全球不同地方上演，男子花劍世界盃法國站在巴黎進行，港將張家朗與蔡俊彥一同出擊。

兩人由首圈64強打起，「世一」蔡俊彥展示大勇狀態，一直過關闖入決賽，最終以10:15不敵美國選手陳海翔 (Alexander Massialas)，以第2名完成比賽，用一面銀牌展開2026年之旅。Ryan於64強先以15:9淘汰日本劍手永野雄大；緊接於32強以15:9贏以個人名義參賽的基歷克。到16強再遇上另一位日本選手飯村一輝，贏15:11。8強面對來自意大利的馬治，這名頭號種子未遇上太大阻力，以15:9勝出；準決賽對手同樣來自意大利的林巴迪，Ryan再現一哥本色贏15:10，順利躋身決賽。

蔡俊彥以銀牌展開2026年。國際劍聯圖片

蔡俊彥在男花世界盃巴黎站奪得亞軍。香港劍擊總會圖片

張家朗是此賽事於2022年的金牌得主，他今日(10日)先出戰首圈64強，以15:7輕鬆擊敗國家劍手Fei Xiaotian，順利晉級次圈。然而他在32強對巴蘭尼高夫，決一劍落敗輸14:15，未能躋身16強。