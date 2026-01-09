劍擊｜女花世界盃陳諾思連挫隊友與國家隊好手 成港隊唯一晉級64強劍手

一連三日上演的女子花劍世界盃香港站今日於亞洲博覽館揭幕，港隊共派出33名女將參賽。首日賽事焦點落在巴黎奧運代表陳諾思身上，這位現時世界排名第33位的港隊女花一姐狀態穩定，由小組賽突圍後，先在以15：4擊敗隊友吳佳蔚，隨後再以同樣比數力挫國家隊選手石玥，成為今站港隊唯一躋身64強的女花劍手，明日續戰。

陳諾思作為港隊女花排名最高的劍手，首日先順利從小組賽出線，惜在128強便與隊友吳佳蔚過早碰頭。陳諾思最終以15：4贏下「內戰」，其後面對國家隊好手石玥同樣以15：4報捷，穩穩鎖定64強席位。

賽後陳諾思並沒有放鬆，僅簡短回應指希望把心力放在比賽上，盼待明日完賽後再詳談感受。至於其餘港將方面，今站未能更進一步，全隊除陳諾思外，均止步於64強外。