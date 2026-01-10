劍擊│陳諾思花劍世盃香港站64強止步 矢言已盡最大努力

國際劍聯女子花劍世界盃香港站一連3日在亞洲國際博覽館上演，今日(10日)上演個人賽正選。唯一躋身正賽的港隊代表陳諾思(Daphne)，在首圈64強以11:15不敵美國劍手舒古絲(Lauren Scruggs)。

陳諾思64強止步

港隊在今次比賽共派出33位女劍手出戰，周五的外圍賽僅得陳諾思一人過關，躋身今日上演的正賽。Daphne在早上首圈64強，面對13號種子、美國好手舒古絲，她取得好開始領先5:1，到第2節亦一度領先11:8，可是之後未能延續走勢連失7分，最後倒輸11:15，未能晉級32強。

陳諾思於64強不敵美國劍手舒古絲。楊功煜攝

李姬花奪香港站冠軍

陳諾思表示自己已盡了最大努力，但對手在比賽中段開始改變，自己未能適應，最終落敗。而女花世界盃香港站冠軍，由美國好手李姬花(Lee Kiefer)奪得，這名31歲老將以15:12擊敗意大利劍手柏琳寶(Francesca Palumbo)。今日將會上演團體賽，港隊將派出鄭曉為、梁雅蕾、符妤名及吳佳蔚出戰。