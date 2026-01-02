Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

牛頭角佐敦谷彩興路住宅地截標 地政總署公布接獲8份標書 嘉華：按市價入標

樓市動向
更新時間：17:17 2026-01-02 HKT
發佈時間：12:05 2026-01-02 HKT

2026年首幅地皮今截標，為牛頭角佐敦谷彩興路住宅地，預計提供570伙。地政總署公布接獲8份標書，包括長實、新地、恒基、信和、會德豐地產、嘉華，另有2家不知名財團。

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，地皮所在地區供應少，且認為不少區內分支家庭有置業需求，是次按市價入標。

上述佐敦谷彩興路用地位處半山，環境旺中帶靜，料景觀開揚，屬優質地皮，而用地毗鄰聖若瑟中英文中學、公屋彩雲邨。綜合市場估值約14.8億至22.3億元，每方呎樓面估值約4,000至6,000元。

地盤面積約4.12萬方呎，以地積比率約9倍發展，涉及可建總樓面約37.1萬方呎，預計提供約570伙；另外，中財團須負責興建展能中心暨嚴重弱智人士宿舍、弱智人士輔助宿舍和停車處的政府地方樓面。

相關文章：

政府季內推佐敦谷彩興路住宅地 涉570伙 甯漢豪：對招標成績有信心
 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
01:16
樂華南邨謀殺案│女死者父親首開腔：「希望盡快搵到兇手 為佢沉冤得雪」　
突發
6小時前
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-01 13:54 HKT
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
9小時前
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
周潤發老婆陳薈蓮持續消瘦 66歲慶生照驚見臉頰凹陷？ 發哥喪女後決不生育：兩個已很幸福
影視圈
8小時前
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典
生活百科
5小時前
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
調查揭港人平均39歲晉身千萬富翁 百萬資產變千萬僅需8年 全靠3大理財習慣
投資理財
4小時前
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
45歲「TVB御用奸人」插喉坐輪椅透露做骨科手術：好驚 主播愛妻日日探望
影視圈
7小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
2026-01-01 17:44 HKT
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
大維修工程｜廉署拘21人 涉觀塘兩屋苑大維修貪污 部分人有黑社會背景
00:57
大維修工程｜廉署拘21人 涉觀塘兩屋苑大維修貪污 部分人有黑社會背景
社會
5小時前