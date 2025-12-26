新盤頻現低價策略推售 收租西餅客紛大手掃貨

樓市今年表現逐步向好，新盤交投更一枝獨秀，全年主導大市，其中原因為發展商推售全新項目，仍以低價或貼市價推盤，部分屬「重型」貨尾盤甚至減價促銷，吸引用家入市外，投資者更大舉出動，市場上頻現收租客、西餅客大手掃貨，情況相當普遍。

今年推售的全新項目，大部分均以低價出擊，定價以貼近同區、甚至較同區二手造價為低以搶奪市場焦點，吸引買家入市，幅度由5%至逾20%不等，造就不少全新盤有不俗的收票反應，令銷售情況得到保證。

定價貼近同區搶奪市場焦點

過往投資客受到辣招的限制，新盤市場甚少投資客入市，今年為政府全面撤辣的第2年，投資者購買多於一項住宅物業毋須繳付額外成本，加上發展商以低價策略推盤，令新盤成為投資客主要入市目標；另一方面，本港租金升勢持續，在樓價尚未回升下，造就租金回報顯著反彈，普遍升穿3厘，種種情況造就投資者入市的導火線。

租金回報反彈 普遍升穿3厘

全新盤成為投資客掃貨目標外，不少投資客或收租客更大手掃貨，粗略統計，今年推售的新盤，購入2伙或以上的個案，最少超過300宗，掃入單位由2伙至10伙不等，以今年熱銷的西沙SIERRA SEA為例，開售當日出現大手掃入7伙，涉資逾約3400萬；黃竹坑新盤滶晨，更有大手客斥資逾1億連掃10伙。近期例子包括灣仔單幢式新盤SPRING GARDEN，今年11月初進行首輪銷售的60伙，全數單位由大手客購入，不少買家更以全層式掃入單位；本月初推售的西九龍瑧爾，亦有大手客連掃3層合共9伙，涉資約5700萬。

貨尾盤亦成為投資客或收租客掃貨對象，將軍澳日出康城凱柏峰、啟德區多個項目均現大手客掃貨個案，掃貨情況甚至較全新盤更激烈，個別樓盤出現西餅客，購入「半打」即6伙以上單位。宏安地產旗下黃大仙薈鳴，今年3月獲連掃10伙，共涉資超過4800萬；萬科香港旗下何文田VAU Residence亦於今年6月獲連掃10伙，合共涉資8300萬。

今年錄得逾300宗大手客掃貨個案中，不少涉及資金動輒達億元以上，最大宗為龍光及合景泰富合作發展、位於鴨脷洲的超級豪宅凱玥，項目今年至今共錄得6宗掃貨個案，每宗均逾1億，最大宗為今年3月獲連掃6伙，合共涉資逾4.38億；啟德亦有多個項目包括天瀧、天璽．天、澐璟等，亦出現為數不少的逾億大手掃貨個案。

庫存量顯著回落 首度跌破2萬大關

近年新盤貨尾庫存量一直維持2萬伙以上，成為樓價反彈的絆腳石。不過，隨着新盤銷情理想，發展商亦積極推售貨尾，踏入第4季庫存量首度跌穿2萬伙，並且連續3個月維持2萬伙以下。有業界表示，預期明年仍有機會減息，庫存量有機會進一步減少。

發展商亦積極推售貨尾

今年新盤銷售成績創出一手新例後新高水平，由今年2月開始，每月成交量均錄得1000宗以上，並已維持11個月，情況仍未「斷纜」。當中以3月份錄得2400宗成交，為今年最高，5月、7月成交量亦在2000宗以上，令全年新盤整體銷售量逾2萬伙。

銷情理想造就庫存量顯著回落，今年大部分時間，庫存量企穩在2萬伙以上，但踏入第4季首度跌破2萬伙大關。據美聯研究中心資料顯示，9月底全港庫存量錄約19840伙，按月減少約2%，較年初的23121伙，大幅減少近15%；10月庫存量進一步回落至19628伙。

美聯分析師岑頌謙指出，今年一手交投表現勢如破竹，11月全港累積庫存量跌破1.9萬伙，錄約18889伙，按月續減少3.8%，並連跌10個月，自2023年6月後首次跌穿1.9萬伙水平，創近2年半新低，比起今年1月高位23121伙，已大幅減少超過4200伙或約18.3%。在利好消息包括明年仍有機會減息，發展商推盤仍然積極，預料2026年庫存量將有機會進一步回落。

岑頌謙續稱，庫存量減少的同時，截至12月已獲批預售但仍未發售的單位約11378伙，對比今年4月高位的16290伙，已大幅減少30%，反映發展商積極推售全新盤的效果。

