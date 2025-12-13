首11月二手住宅註冊量創4年新高 63%地區超去年全年
發佈時間：17:14 2025-12-13 HKT
今年樓市交投暢旺，全港二手住宅註冊量已超越去年全年。據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，今年首11個月二手住宅(包括私人住宅及公營房屋)註冊量合共錄41,317宗，已超越去年全年，並創4年新高。
美聯物業分析師岑頌謙指出，若以全港按130分區劃分，共有83區(佔約63.8%)的二手註冊宗數已率先超越去年全年。年內交投最活躍的首10區中，半數已超越去年全年，當中表現最好的是北角/炮台山與西營盤，宗數同樣比起去年全年高出約26.7%，表現突出。
屯門市中心註冊量最多
130區中，今年首11個月二手註冊量共有5區超過千宗，居首的屯門市中心錄1,676宗，較去年全年高出約1.3%，排第二位的元朗市中心錄1,256宗，更高出約14.2%；緊隨的北角/炮台山以1,204宗排第三位，按年高出約26.7%；荃灣市中心與馬鞍山分別錄1,049宗及1,048宗，分別排第四及五位。
金額方面，今年首11個月北角/炮台山二手註冊金額錄約83.4億元，成為130區二手金額最高的區份，比起去年全年已高出約20.5%；至於年內交投最活躍的首10區中，宗數與北角/炮台山同樣升約26.7%的西營盤，金額亦較去年全年高出約15.1%。另有3個同樣超越去年全年，包括元朗市中心、馬鞍山、荃灣市中心，分別高出約8.7%、約2.1%及約2%。
首11個月二手註冊量最多10區
|
|
二手註冊量(宗)
|
二手註冊金額
|
地區
|
25年
|
24年
|
比較
|
25年
|
24年
|
比較
|
屯門市中心
|
1,676
|
1,655
|
+1.3%
|
$62.6億
|
$64.7億
|
-3.2%
|
元朗市中心
|
1,256
|
1,100
|
+14.2%
|
$59.0億
|
$54.3億
|
+8.7%
|
北角/炮台山
|
1,204
|
950
|
+26.7%
|
$83.4億
|
$69.2億
|
+20.5%
|
荃灣市中心
|
1,049
|
993
|
+5.6%
|
$45.7億
|
$44.8億
|
+2.0%
|
馬鞍山
|
1,048
|
1,053
|
-0.5%
|
$62.0億
|
$60.7億
|
+2.1%
|
天水圍
|
961
|
997
|
-3.6%
|
$41.7億
|
$44.5億
|
-6.3%
|
大圍
|
817
|
831
|
-1.7%
|
$53.1億
|
$54.9億
|
-3.3%
|
將軍澳市中心
|
747
|
814
|
-8.2%
|
$55.3億
|
$61.7億
|
-10.4%
|
西營盤
|
727
|
574
|
+26.7%
|
$42.6億
|
$37.0億
|
+15.1%
|
粉嶺/粉嶺北/沙頭角/打鼓嶺
|
723
|
770
|
-6.1%
|
$29.9億
|
$31.3億
|
-4.5%
以上數據是綜合土地註冊處的物業買賣註冊個案資料製作，並不包括村屋，而數字有可能會作修訂；鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，每月註冊個案一般主要反映前一個月市況；資料來源：土地註冊處及美聯物業研究中心