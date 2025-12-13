Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

首11月二手住宅註冊量創4年新高 63%地區超去年全年

樓市動向
更新時間：17:14 2025-12-13 HKT
發佈時間：17:14 2025-12-13 HKT

今年樓市交投暢旺，全港二手住宅註冊量已超越去年全年。據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料，今年首11個月二手住宅(包括私人住宅及公營房屋)註冊量合共錄41,317宗，已超越去年全年，並創4年新高。

美聯物業分析師岑頌謙指出，若以全港按130分區劃分，共有83區(佔約63.8%)的二手註冊宗數已率先超越去年全年。年內交投最活躍的首10區中，半數已超越去年全年，當中表現最好的是北角/炮台山與西營盤，宗數同樣比起去年全年高出約26.7%，表現突出。

屯門市中心註冊量最多

130區中，今年首11個月二手註冊量共有5區超過千宗，居首的屯門市中心錄1,676宗，較去年全年高出約1.3%，排第二位的元朗市中心錄1,256宗，更高出約14.2%；緊隨的北角/炮台山以1,204宗排第三位，按年高出約26.7%；荃灣市中心與馬鞍山分別錄1,049宗及1,048宗，分別排第四及五位。

金額方面，今年首11個月北角/炮台山二手註冊金額錄約83.4億元，成為130區二手金額最高的區份，比起去年全年已高出約20.5%；至於年內交投最活躍的首10區中，宗數與北角/炮台山同樣升約26.7%的西營盤，金額亦較去年全年高出約15.1%。另有3個同樣超越去年全年，包括元朗市中心、馬鞍山、荃灣市中心，分別高出約8.7%、約2.1%及約2%。

首11個月二手註冊量最多10區

 

二手註冊量(宗)

二手註冊金額

地區

25年
首11個月

24年
全年

比較

25年
首11個月

24年
全年

比較

屯門市中心

1,676

1,655

+1.3%

$62.6億

$64.7億

-3.2%

元朗市中心

1,256

1,100

+14.2%

$59.0億

$54.3億

+8.7%

北角/炮台山

1,204

950

+26.7%

$83.4億

$69.2億

+20.5%

荃灣市中心

1,049

993

+5.6%

$45.7億

$44.8億

+2.0%

馬鞍山

1,048

1,053

-0.5%

$62.0億

$60.7億

+2.1%

天水圍

961

997

-3.6%

$41.7億

$44.5億

-6.3%

大圍

817

831

-1.7%

$53.1億

$54.9億

-3.3%

將軍澳市中心

747

814

-8.2%

$55.3億

$61.7億

-10.4%

西營盤

727

574

+26.7%

$42.6億

$37.0億

+15.1%

粉嶺/粉嶺北/沙頭角/打鼓嶺

723

770

-6.1%

$29.9億

$31.3億

-4.5%

以上數據是綜合土地註冊處的物業買賣註冊個案資料製作，並不包括村屋，而數字有可能會作修訂；鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，每月註冊個案一般主要反映前一個月市況；資料來源：土地註冊處及美聯物業研究中心

 

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

