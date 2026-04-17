惠康母企DFI近年動作多多 旗下4大明星品牌各有新策略 應對網購及北上消費潮

據報擬與百佳合併的惠康，母公司DFI為怡和旗下零售集團，去年轉賺2.7億美元，按年增加17.4%。DFI集團在港經營萬寧、7-Eleven、惠康及IKEA，早前集團早前公布四大品牌業務策略，萬寧及7-Eleven主力提升體驗，惠康及IKEA則以低價策略吸客。

萬寧去年同店銷售增5% 7-Eleven今年力推新鮮概念店

萬寧近年品牌定位為「全方位健康顧問」，去年引入逾600款全方位健康類別新品，而去年同店銷售按年升5％，其中表現最突出為健康保健類別。萬寧香港、澳門及中國常務董事劉家昌表示，香港零售商難以與內地鬥平，故萬寧著重提升服務吸引顧客回歸消費

劉家昌指出，「全方位健康產品」（Wellness Category）錄得雙位數增長，萬寧不單提升上架健康產品種類，亦引入獨家產品，其中萬寧獨賣的SKU去年銷售上升20%。萬寧去年退出內地實體市場轉戰跨境商城平台，劉家昌表示去年跨境商城平台增長達雙位數，目前增長趨勢持續。

至於開店步伐，萬寧會因應各區不同需求繼續在港增設門市，今年已新增兩間門市。

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7-Eleven已訂立三大核心策略：鮮食、數碼轉型及門店體驗。7-Eleven香港及澳門常務董事雷理良透露，位於銅鑼灣的鮮食概念店於去年7月開幕後，首半年內鮮食銷售升幅逾35%，現已將鮮食概念店模式擴展至觀塘及天水圍，計劃今年新增逾20間鮮食概念店，並改造20間現有分店。雷理良亦透露，未來希望將概念店模式加入細舖分店，為細舖注入探索式消費體驗。

為慶祝45周年，7-Eleven將跑馬地分店變身為80年代設計，為顧客帶來7-Eleven登陸香港時的便利店購物體驗。7-Eleven並與GRS及BeCandle合作，推出特別版服飾系列，包括Cap幅、工裝及Tee，在7-Eleven網店發售。

惠康「網購店取」銷售增4倍 IKEA「再創低價」吸客 登陸屯門掀話題

惠康超市去年推出「係堅價」活動，已成為推動業務持續增長新動力。「係堅價」涵蓋逾400款產品，並在指定期間提供15%至40%折扣優惠，自推出活動後，「係堅價」產品銷量上升50%。

至於惠康「網購店取」網上銷售業務，截至去年12月1日，惠康門市取貨服務已由42家擴展至202家門市，並覆蓋範圍從單一雜貨延伸至新鮮食物與雜貨全品類，而「網購店取」的銷售額亦比去年增長了一倍以上。

DFI零售食品（香港及澳門）常務董事陳建麟（Darren）表示，惠康想培養顧客「網購店取」的習慣，使網購變成一件既不需要在家等、又不需要到店內逼的方便體驗。他又指，店內大部份員工、以至收銀員均可幫手拎取包裹，免除顧客在高峰期排隊取貨的困擾。

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IKEA近年積極開設4間約面積約1萬呎小型店舖，及在商場開設Pop-Up期間限定店，於去年12月13日開幕的屯門限定店，為新界大西北首間IKEA分店，開幕後即成為大西北熱話。屯門店售賣客廳、廚房及睡房用品等。

IKEA北亞區董事總經理李超誠表示，IKEA在紙箱包裝及物流上減省成本，於熱賣商品推出「再創低價」吸客，以應對零售商價格戰。他亦透露IKEA網上業務持續擴張，目前已佔整體零售額22%至23%。

DFI去年轉賺2.7億美元 按年增加17.4%

DFI去年收益88.69億美元，按年增加0.5%，基礎溢利2.7億美元，按年增加17.4%。年內來自健康及美容業務溢利為2.28億美元，便利店溢利9,670萬美元，食品業務溢利6,150萬美元，傢俬業務經營溢利為2,590萬元。

DFI指出業績改善得力於健康及美容業務實現強勁銷售及利潤增長，便利店業務於下半年亦恢復利潼增長。DFI主席指出，雖然去年零售環境充滿挑戰，但業績反映出戰略是有效進行。

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