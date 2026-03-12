萬寧親解棄守內地實體店戰略 轉型健康顧問抗北上潮 智能中醫增3倍消費額

港人北上消費成風、內地旅客南下購物模式又改變，加上整體經營環境等挑戰，香港零售業正逐步轉型。DFI零售集團萬寧香港、澳門及中國常務董事劉家昌接受《星島頭條》訪問時指，萬寧全面退出內地實體市場，但並不代表「放棄」內地市場，而是重塑大灣區跨境電商佈局，並透過轉型為「全方位健康顧問」、引入AI智能科技。

關閉內地分店 專注跨境電商

萬寧自2004年進軍內地市場，高峰期曾擁有200間門市。然而，萬寧中國早前已宣佈，線下實體店於今年1月15日停止營業，涉及120間分店；線上平台方面，天貓、京東、拼多多旗艦店於2月26日停運，官方商城的微信小程序亦於2月28日正式關閉。

劉家昌坦言，內地門市的營運邏輯與香港不同，內地消費者早已習慣網購模式，很少在實體店購物，即使內地品牌的實體店營運亦是「非常困難」，故決定全面關閉內地分店，他又指，未來的內地策略將全面轉向跨境電商模式，加強物流及產品組合等，冀重塑大灣區跨境電商佈局。

劉家昌分享指，集團將大幅加強在小紅書、抖音及小程序的內容投放，針對內地消費者的喜好進行精準營銷。針對南下旅客，集團亦在尖沙咀、銅鑼灣及旺角等遊客區分店安排「雙語同事」，同時貨架上亦有「香港必買」的單品，讓南下旅客可以選購，並建立「香港實體體驗，內地網上回購」的閉環。有關策略亦見奏效，今年首兩個月內地跨境電商銷售已錄得雙位數增長。

拒惡性價格戰 科技體驗吸客

他又坦言，香港人北上成風令本地營商環境困難，去年本地零售業更爆發激烈的價格戰，「周圍都是88折」。劉家昌認為，價格戰短時間對顧客是好事，但是不斷壓低價格只會令零售商「很疲勞」、壓力倍增，長遠而言絕對不健康。

劉家昌明確指出，萬寧拒絕陷入「死減價」的惡性循環，破局策略是透過「附加價值」來留住本地消費者，將實體店打造成結合AI科技與專業醫療的體驗，令品牌轉型為「全方位健康顧問」，例如有門店設有美容肌膚分析，約70%體驗過的顧客會即場購買產品，平均消費更達一般門店的3倍。該服務目前在11間門店試行，並計劃於今年內擴展至65間門店。

推智能中醫館 冀擴展至18區

另外，萬寧分別在銅鑼灣、佐敦及屯門市廣場推出了3間智能中醫館，並計劃逐步擴展至全港18區，目前診金全免，藥費約每日90元，顧客經咨詢後平均消費約為一般的4倍。至於萬寧的「獨賣產品」SKU在2025年錄得20%強勁增長，佔總銷售額約20%。

劉家昌指，經過一系列重整後，2025年萬寧香港及澳門的同店銷售按年上升5%，其中健康保健類別亦錄得接近雙位數增長。店舖數量方面，香港為307間，2026年暫時開了2間分店，預計年內將增至逾310間，而澳門目前則有21間。他坦言，本地客仍是絕大多數，遊客區門店例如尖沙咀、銅鑼灣、旺角等，約佔整體店舖數量10%左右。

另一方面，劉家昌指萬寧正積極準備配合政府的「社區藥房」政策。自2023年推行藥物回收計劃以來，3年間已聯同社區機構回收約150萬粒過期或剩餘藥物。