怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市變陣

英國《金融時報》引述四名知情人士報道，怡和與長和（001）磋商收購百佳，並探討與怡和旗下惠康合併。報道引述知情人士表示，雙方已談判一段時間，但尚未達成協議，並拒絕透露交易估值。有分析認為，近年網購盛行或驅使傳統超市集團有新部署。至於兩大超市合併會否引致壟斷問題，有經濟學者指由於網購盛行的競爭下，相信整合不會構成壟斷局面。長和股價午後曾由跌轉升，報64.55元升0.78%。

DFI零售集團發言人回應表示，不會就任何揣測或市場傳聞作出評論。長和亦表示不評論任何市場傳聞或揣測。

網購崛起及北上消費夾擊

長和旗下的屈臣氏集團的百佳，以及怡和旗下的DFI零售的惠康，據報在2023年合計市佔近90%。然而，本港零售業近年面對網購崛起，以及港人北上消費潮夾擊，行業競爭日益激烈。報道引述其中一名參與洽談的人士透露，據雙方的內部評估，即使兩大超市集團合併，其市佔率仍將低於50%。

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何啟聰：可慳實體店舖成本

股評人何啟聰認為，本地超市受網購平台競爭影響，毛利率持續受壓。假如怡和旗下惠康及長和旗下百佳成功合併，可透過重整分店網絡，減省經營超市實體店舖成本，將資源投放入超市網購業務，應對網購平台的競爭。他表示從本地超市市場生態看，怡和及長和探索合併本地超市業務，是合理的部署。對於長和旗下零售旗艦屈臣氏，據報正尋求上市。何啟聰認為相對整個屈臣氏的規模，即使百佳超市與惠康合併，對屈臣氏估值上的影響亦相對有限。

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徐家健：料不構成壟斷局面

經濟學者徐家健指出，在尚未有網購的年代，香港超市市場主要由百佳及惠康兩大龍頭佔據，其他規模較小的競爭者難以與其競爭，因此這兩大龍頭幾乎佔據所有市場份額。然而，隨着網購風氣盛行，整個市場已大不相同。他表示，實體門市目前面對的最大競爭正是來自網購平台。因此，他認為零售業出現業務整合的想法相當合理。他直言，若兩大超市仍維持現時眾多的實體店舖而不去整合，在持續競爭下，未來的經營將會相當困難，市場空間亦難以同時容納如此密集的實體店鋪網絡。

被問到兩大超市合併會否壟斷市場，徐家健解釋，審視該問題的關鍵在於「市場定義」。他指出，若單純計算實體店，剔除網購因素，由於其他競爭品牌市佔率低，兩大超市合併的確具備壟斷表象。但如果將網購平台計算在內，這些進軍香港的內地品牌無疑正在打價格戰。因此，從整體市場來看，兩間超市的整合不會構成壟斷局面。

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長和2013年尋求出售百佳

翻查資料，長和上一次尋求出售百佳已是十多年前。集團曾於2013年委託高盛及美國銀行負責出售事宜，當時估值介乎30億至40億美元之間，惟最終長和宣佈擱置計劃，理由是私募出售「無法為公司股東帶來最高價值」。

報道又指，長和也考慮讓屈臣氏進行IPO，並尋求高達300億美元估值。知情人士指，作為分拆重組程序的一部分，長和正為旗下部分獨立連鎖品牌（包括香港的豐澤電器及屈臣氏酒窖）尋找潛在買家。長和早前已陸續出售英國配電網UK Power Networks，加上計劃出售非中國地區的港口資產，以及全球電訊業務IPO計劃，顯示該公司正持續進行資產輪換策略。

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另一方面，怡和近年尋求從傳統業務營運商，轉型為類似私募股權基金的營運模式。該集團去年宣佈，由前太盟投資集團（PAG）私募股權聯合主管 Lincoln Pan 接任行政總裁。若此次兩大超市合併的交易成功落實，將成為他上任後的重大舉措。

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