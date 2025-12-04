惠康「網購店取」迎零售新戰局 服務擴至逾200舖 推價格承諾最多平40%

隨着電商競爭及北上熱潮帶來衝擊，擁有80年歷史的本港連鎖超市品牌惠康也正推行新策略鞏固行業地位。主力負責惠康業務的DFI零售食品（香港及澳門）常務董事陳建麟（Darren）接受《星島頭條》訪問時表示，面對行業激烈競爭，惠康「專注做好自己」，除了利用門店密集優勢推廣「網購店取」，重塑顧客購物習慣，又推出「係堅價」長期價格承諾，折扣最多達40%，而且鎖定優惠價周期至長達2個月。

記者在訪問當天參觀了惠康上月才新開的一間鰂魚涌小型門店，毗鄰住宅及幼稚園，面積約3,000方呎。Darren表示，雖然舖面較小，但掃一掃門口的二維碼，就可網購舖內買不到的物品，再預約時間來店內領取，「可能是到幼稚園接送小朋友的間隙，就已採購日常所需物品」。

利用門店優勢 做好街坊生意

截至12月1日，惠康門市取貨服務已由2024年的42家擴展至202家門市，且覆蓋範圍從單一雜貨延伸至新鮮食物與雜貨全品類，而「網購店取」的銷售額亦比去年增長了一倍以上。

面對本港對手致力降低網購送貨門檻及加強物流運輸、以至內地對手的步步緊逼，Darren稱惠康會「做好自己」，利用門店密集優勢，做好街坊生意。據了解，惠康「網購店取」貨品整個12月都享88折，並可能視乎顧客反應延長優惠。

他解釋，惠康想培養顧客「網購店取」的習慣，使網購變成一件既不需要在家等、又不需要到店內逼的方便體驗。他又指，店內大部份員工、以至收銀員均可幫手拎取包裹，免除顧客在高峰期排隊取貨的困擾。

重視細舖佈局 不求爆發增長

相比於過萬方呎的大舖，惠康近年更重視細舖佈局，預計還將增加4間細舖，將門市數量擴展至329家。Darren表示，惠康不追求數量的爆發式增長，而是注重門店與社區的匹配度。

他又笑稱，自己的團隊是「客人購物習慣的專家」，經常到社區「巡舖」了解需求，具體上架哪些商品都是根據附近學校、寫字樓、居民區等不同需求，以選擇強化早餐與兒童食品，還是調整生鮮與乾貨儲備。

對於香港人生活節奏快、時間有限，惠康就要「幫客人3秒內做一個決定」，例如天氣轉冷在家「打邊爐」成潮流，所有門市均推出火鍋專門貨架，從火鍋料到飲品都在一個貨架或就近雪櫃伸手可及。

長期價格承諾 非臨時性減價

另一方面，惠康今年9月5日正式推出「係堅價」計劃，折扣幅度達15%至40%，Darren強調「這不是臨時性的減價活動，而是對消費者的長期價格承諾」。他表示，此前每周五的策略性促銷一般只能維持1個星期，而現在優惠價將鎖定長達2個月。

在「係堅價」推出的第一個月，惠康整體銷售額按年增長逾30%，交易次數大幅攀升70%，其中乾貨產品銷售暴漲280%，新鮮食品銷售也增60%。Darren透露，基於亮眼業績，該計劃年底前覆蓋商品將從100項擴至200項。在各產品中，他更特別介紹1L的百得利橄欖油「非常抵」。

不受母企裁員影響 繼續請人

此外，惠康母企DFI早前傳出裁員消息，Darren就指惠康不會受影響，反而因門店數量擴張而不斷請人，其中每間大舖配備約50至60人，細舖約7至8人。

至於未來會否以機器替代人手減成本，他指AI使用至今仍是一種輔助，還未取替人力。不過，目前惠康已在使用AI自動訂貨系統，當門市庫存低於預設數量標準時，電腦會自動向倉庫發送補貨指令，替代了傳統人工觀察與手寫申請的調貨模式。

