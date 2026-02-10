同程旗下HopeGoo攻港近兩年 月活用戶破百萬 攻GEO捕捉旅遊AI機遇

同程旅行（780）旗下國際旅遊預訂平台HopeGoo來港發展近兩年，首席執行官沈文靖表示，目前月活躍用戶超過100萬名，今年將進一步擴展市場至台灣及東南亞地區。她又稱，同程正透過生成式引擎優化（GEO）工作，把握旅遊AI應用的新趨勢，推動未來銷售。

港人用戶為主 青年佔比高

HopeGoo自2024年中成立，以香港為第一個發展市場。沈文靖稱，該平台除了以香港用戶為主外，亦已接觸全球多個地方的用戶，美國、馬來西亞、新加坡等亦佔一定比例。她續稱，推出HopeGoo平台後，成功吸引年輕用戶，八成是40歲以下，其訂購種類多元化，大部分會在2個月內複購。

年內拓台灣及東南亞市場

她表示，HopeGoo正著手建立台灣據點，包括與當地主流社交平台合作，並聘用本地員工；年內亦計劃將網絡擴展至東南亞國家。

投入GEO領域 引導AI搜尋同程資訊

對於AI應用，沈文靖指出，同程除了提供行程推薦等功能，目前亦正投放資源在生成式引擎優化（GEO）上，即讓AI代理或聊天機械人更易接觸該平台的資訊，並向其用戶生成相關答案，藉此推動同程的機票、酒店、旅遊活動等銷售。

旅遊AI剛起步 CEO：沒有巨頭

沈文靖直言，在旅遊AI發展上「沒有巨頭」，各個線上旅遊平台的GEO工作均處於起步階段。她又認為，即使AI代理可從旅遊平台以外的地方作出預訂指令，但預計目前線上旅遊平台（OTA）的商業模式，在未來3至5年難以改變，主要由於平台的用戶數據並不公開，而且平台擁有持續鞏固的客戶忠誠度。