Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

同程旗下HopeGoo攻港近兩年 月活用戶破百萬 攻GEO捕捉旅遊AI機遇

商業創科
更新時間：16:15 2026-02-10 HKT
發佈時間：16:15 2026-02-10 HKT

同程旅行（780）旗下國際旅遊預訂平台HopeGoo來港發展近兩年，首席執行官沈文靖表示，目前月活躍用戶超過100萬名，今年將進一步擴展市場至台灣及東南亞地區。她又稱，同程正透過生成式引擎優化（GEO）工作，把握旅遊AI應用的新趨勢，推動未來銷售。

港人用戶為主 青年佔比高

HopeGoo自2024年中成立，以香港為第一個發展市場。沈文靖稱，該平台除了以香港用戶為主外，亦已接觸全球多個地方的用戶，美國、馬來西亞、新加坡等亦佔一定比例。她續稱，推出HopeGoo平台後，成功吸引年輕用戶，八成是40歲以下，其訂購種類多元化，大部分會在2個月內複購。

年內拓台灣及東南亞市場

她表示，HopeGoo正著手建立台灣據點，包括與當地主流社交平台合作，並聘用本地員工；年內亦計劃將網絡擴展至東南亞國家。

投入GEO領域 引導AI搜尋同程資訊

對於AI應用，沈文靖指出，同程除了提供行程推薦等功能，目前亦正投放資源在生成式引擎優化（GEO）上，即讓AI代理或聊天機械人更易接觸該平台的資訊，並向其用戶生成相關答案，藉此推動同程的機票、酒店、旅遊活動等銷售。

旅遊AI剛起步 CEO：沒有巨頭

沈文靖直言，在旅遊AI發展上「沒有巨頭」，各個線上旅遊平台的GEO工作均處於起步階段。她又認為，即使AI代理可從旅遊平台以外的地方作出預訂指令，但預計目前線上旅遊平台（OTA）的商業模式，在未來3至5年難以改變，主要由於平台的用戶數據並不公開，而且平台擁有持續鞏固的客戶忠誠度。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
16小時前
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
政情
2小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
影視圈
2小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前