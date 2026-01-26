WeLab加大AI投資 擴大防詐騙應用 料5年內工作效率增43%｜亞洲金融論壇

政府與貿發局合辦的亞洲金融論壇舉行，在《明日對話–金融科技》環節中，WeLab創辦人及行政總裁龍沛智表示，該行持續加大AI投資，近年擴大信用及防詐騙技術應用，舉例指最近在貸款業務Welend推出了AI代理及驗證功能，上線首周帶動業務表現提升10%。他稱，目前正研究將有關應用涵蓋至整個集團，預計AI在5年內，提升工作效率43%。

渣打：謹慎對待聊天機械人服務

同場的渣打香港財富管理及零售銀行業務數碼銀行、客戶及數據主管麥瑋琳，目前該行的AI應用正專注在財富管理、防詐騙及客戶體驗三大方面。她坦言，渣打身為大型銀行，從不缺創意，但目前AI應用最大挑戰是找出最具影響力的發展方向，當中提及對於聊天機械人客戶服務，會採取非常謹慎的態度，須確保大語言模型清晰、透明，並符合銀行的安全規範。

證監擬重點發展「監管科技」

證監會中介機構部執行董事葉志衡表示，該會未來幾年重點工作之一，是發展監管科技（SupTech），其監管核心是針對「數據及科技」本身，需要將各項AI應用拆分成明確的背後技術，再對每個部分設計出具體可行的監管方式，此舉才能避免一刀切規範，更符合市場實際需要。

