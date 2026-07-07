樂易玲生日派對驚爆失竊 《東周刊》獨家爆前TVB男星涉偷Labubu 群星見證查CCTV

TVB助理總經理樂易玲日前舉行67歲生日派對，惟不少出席藝人選擇提早送禮，現場甚少賓客攜帶禮物。最新一期《東周刊》獨家爆，此轉變源於樂易玲去年生日派對上的一宗失竊事件。當時樂易玲收到由周吉佩送贈的熱門潮物Labubu花束，但在派對結束後發現遺失。經翻查餐廳閉路電視（CCTV）後，證實該花束被一名年約40多歲、已離巢轉戰內地市場的前TVB男藝人私下取走。

樂易玲低調處理Labubu被偷事件

樂易玲在查問現場工作人員及賓客無果後，本打算尋求警方協助。但在群星見證下查證CCTV確認涉事前TVB男藝人的身份後，決定低調處理，僅透過中間人聯絡該男藝人並要求歸還Labubu花束。據傳，該名男藝人向圈內人士解釋，因當時壓力大及以為樂易玲不會察覺遺失了一份禮物才作出此行為，並對事件感到後悔。

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涉事男星今年未獲邀出席樂易玲生日派對

該名偷Labubu的前TVB男藝人曾奪得台慶頒獎禮獎項，平日經常在社交平台展示已婚並育有子女的良好家庭形象。自Labubu花束失竊事件發生後，該男藝人今年未有獲邀出席樂易玲的67歲生日派對，而其他圈中賓客亦為免節外生枝，今年多數選擇將生日禮物提前交給樂易玲。

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