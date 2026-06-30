TVB高層樂易玲67歲生日許願幫藝人賺大錢 預告黃宗澤領軍賀歲片點名劉穎鏇好耀眼

明日7月1日是樂易玲67歲生日，今晚（6月30日）舉行生日派對，除了一對寶貝仔陳衍丞（Adrian）及陳彥義（Ryan）出席外，還有不少TVB藝人到場，包括：朱千雪、麥玲玲、馬貫東、李佳、劉洋、朱凱月和阮浩棕等人陸續出現，場面相當熱鬧。

樂易玲生日願望想幫藝人賺多點錢

壽星女樂易玲透露生日派對主題以開心為主，由自己購思，皆因潮流太空睇過相關電影好喜歡，並沒有服裝主題，只要玩得開心便可以，好多同事表示收工會前來參加。談到生日願望，她笑說：「身體健康同身體健康啦！開心、工作順利，所有都好，想幫藝人賺多點錢，雖然市道少一點，但大家都有工作，不過都有叮囑藝人要練歌同體育項目參加活動。」

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樂易玲稱黃宗澤將為電影主演兼擔任監製

樂易玲承認最近藝人關於運動工作增加，希望大家有興趣籃球、Pickleball等都好，都可參加公司隊伍出賽凝聚團？樂易玲又特別點名指劉穎鏇做籃球隊長技術好又耀眼，又笑言自己都會帶隊出戰，希望將來在港舉辨這類活動。問到會否開拍更多劇集，她表示年底有五部劇集計劃，亦有好多綜藝節目，至於邵氏方面則有計劃拍電影，其中一部電影正在寫劇本，希望最快八月底開工，由黃宗澤主演兼擔任監製。提到她好愛錫黃宗澤給予多機會，她指對方好畀心機，又指該片是賀歲電影望趕拍完成上映。問到正日生日如何渡過？她表示跟朋友吃飯、家人慶祝，並不會出外旅遊，忙於《風華背後》後期工作。深得樂易玲愛錫的劉穎鏇表示開心獲對方睇得起，今日到公司派《非常日誌II》周邊產品，因為部劇第二周成績比第一周好，希望跟同事分享喜悅，至於籃球隊方面，穎鏇早前打茂名站的比賽，對方是全男班專業球員，覺得自己透過籃球得到好多友誼。

麥玲玲自認並非飲得之人

麥玲玲師傅一早到場為壽星女樂易玲賀壽，麥玲玲師傅笑言有一、兩年未有參加生日派對，因為在內地工作，所以事後會跟樂易玲相約吃飯補祝生日：「今日都早點到，之後都離開一下跟老公來切蛋糕，主要係老公想來睇TVB女神、打個咭囉！」麥玲玲自認並非飲得之人，反而是一名「睡寶寶」養生之人，不過知道前來好多人都是飲得之人。問到預備了甚麼禮物給樂易玲？她笑說：「唔使㗎！禁止送禮物，每年都係同跟她吃飯。」麥玲玲早前拍短劇《我的閨蜜千千歲》大受歡迎，她笑言有更多人找她洽談拍短劇，亦有人問她購買AI版權，所以要問下前輩先，對方出六位數字未知是否賣斷，麥玲玲她說：「可能平時拍短劇AI幫助下補充演技，但係最擔心畀人拎肖像權變成三級片，又唔知乜嘢角色影響冰清玉潔形象，我都想請教吳啟華，因為佢賣咗肖像權拍咗一部短劇。」提到她在內地被封為「短劇之王」，麥玲玲表示開心，將來都會跟邵氏當紅藝人一齊拍短劇，例如：中國飲食文化，當中會說廣東話題、普通話，又笑謂想跟小生有感情線，否則只會拍短片只有品茶師或霸道總裁，又重申仍考慮賣肖像權，但因為太多人假冒她，今早亦有舉報，現在造假非常逼真，若非行內人可能難發現內容真偽、不合邏輯。

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朱千雪透露腹中BB好健康正常

懷有5個月身孕到賀的朱千雪，透露腹中BB好健康正常，不過懷第二胎跟第一胎不同，第一胎時個個當她是公主，就算有家人和老公逼人遷就，但囝囝不明白好黐身，她說：「陀第一胎時是冬天，所以夏天陀B辛苦好多，雖然戒飲凍飲好耐，成日想食粒冰或飲汽水。」朱千雪指腹中BB預產期為年底，但未公布BB性別，雖則有跟兩歲囝囝說他會做哥哥，但未有兄妹或兄弟慨念，亦不敢問擔心弟弟或妹妹都不想要就不知甚辨。問到生完第二胎是否封肚？她笑言有兩個已經好熱鬧，自己都需要時間修身，仍未想這個問題。

丁子朗29歲生日都想脫單

今日（30日）是丁子朗的29歲生日，身為壽星仔的他前來跟樂易玲慶生。他笑言今年是自己30歲前最後一個生日，希望可以唱歌跳舞等，後日會入劇組拍新劇，早前已試造型，會跟陳曉華和周嘉洛合作，自己的造型跟陳曉華一樣少布性感：「陳曉華個角色是打女，我角色就喜歡露肉。不過最近生日好多派對食了好多蛋糕，腹肌消失了！」他笑言跟粉絲慶祝生日，但沒有女生陪過生日，皆因自己是單身，都想脫單。當樂易玲送上蛋糕給他慶生，丁子朗笑言每次跟老闆一齊生日，收到蛋糕嚇死他。