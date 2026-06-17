樂易玲為黃百鳴寫求情信 讚貢獻良多：希望佢早啲出嚟 影壇大亨涉內幕交易案罪成入獄

資深電影人黃百鳴因內幕交易案，今日（17日）即時服刑，令不少市民驚訝。無綫高層樂易玲早前曾為黃百鳴寫求情信，今日（17日）她出席 《2026 香港小姐競選》記者會時開腔回應，她大讚黃百鳴多年來在影視圈貢獻良多，並栽培了無數後輩，坦言對方年紀已不小，期盼他能「早點出來」。黃百鳴早前原獲准保釋等候上訴，但他今日主動向法庭申請撤銷保釋並即時服刑，引發外界高度關注。

黃百鳴涉內幕交易罪成入獄

回顧這宗備受矚目的法庭案件，黃百鳴（原名黃栢鳴）被指於2017年天馬影視公布賣盤前，慫使胞妹在指定時間及價位購入該公司股份，最終遭證監會起訴。經審訊後，他被裁定內幕交易罪名成立，早前被判處監禁5個月及罰款逾9.9萬元。他原本獲准以20萬元保釋等候上訴，但今早他親自前往西九龍裁判法院申請撤銷保釋，獲裁判官高偉雄批准，黃百鳴隨即被押送入獄。

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樂易玲為黃百鳴撰寫求情信

而在同日舉行的《2026 香港小姐競選》將軍澳電視城記者會上，樂易玲接受傳媒訪問時，回應了有關黃百鳴入獄及早前庭上讀出由她撰寫的求情信一事。樂易玲表示自己一直有留意相關新聞，知道求情信內容已在庭上公開。當被問及是否出於深厚交情而寫信求情時，她語重心長地表示：「影視圈個個都識黃百鳴，他貢獻不少，栽培好多後輩，在這圈子有很多功績、做了很多好事。」她強調黃百鳴對業界的付出有目共睹，加上顧及對方年事已高，故衷心希望他能早日完成服刑出獄。

案件編號：ESS1735/2025

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