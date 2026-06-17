黃百鳴入獄丨黃百鳴曾自爆有外遇 老婆患末期癌才感內疚 停工陪練氣功消滅腫瘤

資深電影人黃百鳴（原名黃栢鳴）於2017年天馬影視公布賣盤前，慫使胞妹在指定時間及價位購入天馬影視股份，遭證監會起訴，經審訊後被裁定內幕交易罪成，早前被判監禁5個月、罰款逾9.9萬元，黃百鳴其後獲准以20萬元保釋等候上訴。今早（17日）黃百鳴到西九龍裁判法院申請撤銷保釋，獲裁判官高偉雄批准，黃百鳴即時入獄。

在1970年與徐文娟結婚並育有一女黃漪鈞及一子黃子桓，在香港演藝圈中，黃百鳴和太太徐文娟一段抗癌經歷，一度成為圈中佳話。黃百鳴太太徐文娟在1997年確診第四期的卵巢癌，當時醫生為黃太太剖開腹部準備手術，結果發覺全腹腔都是腫瘤、腹水嚴重，因此未能手術，黃百鳴毅然停工，召回在外國讀書的子女回家，全家同心展開抗癌鬥，在醫治了一個月後，黃百鳴太太的腫瘤已縮至只有一厘米，最後更消失得無影無蹤。

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黃百鳴與太太徐文娟識於微時

黃百鳴與太太徐文娟識於微時，太太亦是他的初戀情人，黃百鳴曾透露年青時有外遇，直到1997年太太證實患上晚期卵巢癌，而且癌細胞已擴散，當時醫生更告訴他們太太或許命不久矣時，他才深感內疚，於是決定停工陪太太抗癌：「嗰陣安排咗太太做手術，我好記得嗰日係6月13日黑色星期五，醫生一打開個肚就話已經成肚都係癌腫瘤，最大嗰粒有成7、8厘米大冇得切，最後係openandclose乜嘢都冇做過。」當時黃百鳴叫身在加拿大讀書的兒子立刻返港：「嗰陣太太插到成身都係喉，好似個扯線公仔咁，但係我同仔女講『見到媽咪唔准喊，要笑，等佢知道仲有希望』，就算連探病嘅朋友都一樣，要同佢講笑話氹佢開心，如果入去喊嘅就唔該你唔好入去。」黃百鳴續説：「當時我好冷靜，覺得只要你積極已經贏咗一半。我哋集合一家人力量去打呢場仗，同我太太一齊練氣功嘅病友家屬都咁講，叫佢哋對住病人要笑唔好喊，你越喊個病人越冇信心，咁就一定輸。」

黃百鳴太太癌細胞真的神奇地消失

黃百鳴當時四圍打聽民間偏方，每有合適的還親身試藥：「聽到有味藥醫好個血癌病人，我咪執劑返嚟自己食咗先，冇事至畀老婆食。」太太接受醫院化療療程時，他更老遠走到廣東一處偏遠地方打齋，祈求太太平安過度，同時又堅持陪她練抗癌氣功。為了呼吸最清新空氣，黃百鳴每天清晨四點多就起床陪太太練。如是者大半年後，他指太太癌細胞真的神奇地消失，腫瘤由7厘米 縮小至1厘米，順利用手術形式切除，至今無復發。黃百鳴後來將這段與太太攜手走過生死關頭的感人經歷，撰寫並出版了勵志書籍《生存．奮鬥》（早期版本名為《絕處求生》），希望能藉此鼓勵其他癌症患者與家屬，傳遞積極面對病魔的正能量，經過這次抗癌的經歷，令黃百鳴一家關係更為密切：「我嗰兩個子女體會更深，佢哋見到原來爸爸係可以放棄一切去照顧媽媽，畀咗佢哋一個榜樣。而我放低事業同太太一齊對抗癌症，也令佢體會到，原來我之前咁忙碌事業，都是為咗屋企人。」

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