廖碧兒與餐飲業暖男形影不離 《東周刊》獨家爆齊進出豪華會所 獲男方扶助事業

現年47歲的廖碧兒（Bernice）近年積極擴展其飲食界版圖，除了經營紅酒生意，近期更進軍精品咖啡市場，據悉她正與跨國餐飲集團密謀合作及入股新品牌。事業報捷的同時，廖碧兒的感情生活亦迎來新突破。最新一期《東周刊》獨家直擊，她身邊出現一位擁有豐富餐飲業人脈的低調男士，男方不僅在生意上為她開拓市場提供強大助力，兩人近期更形影不離，堪稱她在公在私的完美拍檔，可謂事業愛情雙豐收。

廖碧兒與男伴出入豪華私人會所

日前傍晚，廖碧兒被《東周刊》獨家直擊與該名男伴於名人飯堂鏞記酒家門外等車。期間女方一直專注以英語通電話處理公務，該名男士全程耐心守候；當專屬七人車抵達時，他更細心指着石壆提醒女方注意安全，盡顯紳士風度。隨後兩人雙雙乘車駛入私隱度極高、入會費最高達130萬港元且需嚴格審批的老牌私人會所「九龍塘會」。有會員向《東周刊》透露，該處近期已成為廖碧兒半個私竇。

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廖碧兒擇偶轉攻細心暖男

經歷過與盧啟賢及陳豪等多段備受矚目的緋聞與戀情後，廖碧兒的愛情觀已大幅轉變。閨密向《東周刊》透露，她現時不再追求表面風光與豪門公子，反而最看重伴侶的真誠與細心。今次這位「新歡」打扮踏實樸素，沒有富二代的奢華炫耀，其無微不至的「暖男」舉動正中廖碧兒尋找終生伴侶的擇偶條件。

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