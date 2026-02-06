廖碧兒豪門夢碎挑機陳豪 誓做「咖啡女王」商界大展拳腳 9字回應暗踩舊愛？

現年47歲的廖碧兒，當年憑《皆大歡喜》的深田公主一角為人熟悉，她跟陳豪分手後，先後跟富豪林忠豪及盧啟賢傳出緋聞，被全城指她是拜金女星，可惜最終未能嫁入豪門，淡出幕前的她，除了重返校園讀書，又先後買酒莊及開酒吧，她又不時在小紅書拍片分享生活點滴，近日她拍片推介自家品牌咖啡，被網民質疑她一心跟開咖啡店的舊愛陳豪打對台，並以9字回應相關說法。

廖碧兒淡出幕前進軍商界

廖碧兒近年大幅減產，主力從商當女強人，除了紅酒生意，早前宣布進軍咖啡產業，推出自家品牌養生咖啡，經常拍片分享近況的她，近日自己做埋生招牌，在小紅書推介大家試試她的罐裝咖啡。片中她透露跟市面上一般的咖啡不同，主打健康養生路線。她表示「這款咖啡加入了薑黃、黑椒、肉桂等草本成分，有助促進血液循環，帶點中式草本的感覺，非常適合注重健康的都市人」。

廖碧兒挑戰舊愛推出養生咖啡

由於廖碧兒舊愛陳豪，副業是經營精品咖啡店，所以廖碧兒推出養生咖啡，被網民質疑是跟陳豪打對台，舊情人變競爭對手。但廖碧兒否認爭生意傳聞，她接受訪問時直指「我呢個唔係普通咖啡」：「冇！完全唔關事，我呢個唔係普通咖啡，唔係熱，我唔係賣（咖啡）豆。」在片中，廖碧兒取出環保飲管，並說自己不喜歡飲熱或凍咖啡，反而最愛手中的罐裝咖啡，溫度適中，一邊深深地喝了一大口，激讚味道出色。

廖碧兒豪門夢碎被封拜金女

廖碧兒是2001年國際華裔小姐冠軍，加入TVB後，先後拍過《皆大歡喜》、《舞動全城》、《談情說案》等劇集，除了跟陳豪的一段情，最為人津津樂道是她曾跟富豪傳出緋聞，被指是拜金女，但最終豪門夢碎後，回歸學生身分，到法國著名工商管理學院INSEAD讀書，又乘搭港鐵體驗平民生活。廖碧兒現時變身咖啡女王，跟圈中「咖啡王子」陳豪各自搶攻咖啡市場，誰勝誰負還是未知之數，但已經夠網民食「花生」，惹來網上熱烈討論。

