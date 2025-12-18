廖碧兒做講師全英語授課身材大走樣 自我介紹「TVB明星」 網民：我們都認不出她是誰

選美出身、下個月就迎來47歲的廖碧兒（Bernice），2011年離巢TVB後便慢慢淡出幕前，並遠赴法國讀書，並考獲品酒師牌，更自己釀製紅酒、白酒，並成為專業評酒師，又豪花千萬元於法國購買酒莊，積極發展紅酒生意。由藝人成功轉跑道變為酒界女強人的她，今年初更獲法國政府授予勳章，以表揚她對推廣紅酒的貢獻。近日有網民在小紅書分享廖碧兒在香港大學明德學院擔任講師的照片，並驚訝表示：「這個居然是廖碧兒？」指她胖到差點認不出來！

廖碧兒以英語向學生授課

照片中的廖碧兒，當日穿上黑色西裝長款外套配黑色鬆身長褲，一身斯文打扮現身，站在演講台前以英語向學生授課，身體明顯比之前發胖不少，網民以「今天上課的老師是香港TVB明星」為標目，並發文表示：「老師在上課前自我介紹是tvb明星，之前拍了不少電視劇，雖然我們都認不出他是誰。但今天的課非常有趣，是講投資葡萄酒的。」

相關閱讀：廖碧兒做罐裝咖啡否認與陳豪爭生意 恭喜前度盧啟賢求婚成功 接受閃婚：我梗係想啦

廖碧兒跑步去水腫

不少網民看到照片亦大感驚訝，並留言指廖碧兒的身形發福不少：「這個居然是廖碧兒？怎麼胖成這樣了？」、「飲酒到腫晒應該幾專業」，不過亦有網民為廖碧兒平反，指她仍然好漂亮：「我覺得她比小時候更漂亮了」、「人家都46了」、「好漂亮啊！」。而主角廖碧兒亦有在帖文下留言回覆：「同學你好！希望你享受今天的課Cheers！」此外，廖碧兒昨天（17日）亦在其IG的限時動態分享自己在跑步機上完成了5K，並發文表示自己過去一星期病了，最近才慢慢回復狀態。

相關閱讀：46歲廖碧兒豪食魚子醬做宵夜 食相慘被網民嘲中年發福變「發脤劉穎鏇」