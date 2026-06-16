佘詩曼51歲生日頌親恩  《東周刊》直擊阿佘攜母買麵包  銀髮佘媽醒目扶女免仆親

TVB的4屆「視后」佘詩曼（阿佘），因《新聞女王》系列，令事業再創高峰。阿佘最感激不已的，當然是自小相依為命的媽媽Lily（佘媽），只可惜，佘媽近年身體出現問題，故她強調要多陪伴媽媽。上月底，阿佘踏入51歲，兩母女便一起慶祝；而她的生日願望就是祝願媽媽身體健康。

佘詩曼孖媽媽外出shopping

此外，阿佘趁不用工作，日前也孖媽媽外出shopping，冧到佘媽開心到笑騎騎。早前，阿佘還親口披露全靠媽媽的關懷備至，令她順利度過反叛期，才能夠成就今日的4屆「視后」。

相關閱讀：佘詩曼生日《新聞女王》班底大合體 古天樂驚喜現身 阿佘笑逐顏開揭二人「特殊關係」

佘詩曼為母訪尋名醫

近年，阿佘事業有成，現年74歲的佘媽理應享清福，可惜她的健康卻出了問題。前年4月，佘媽被發現以布巾包頭，疑似接受治療導致脫髮。緊接着，阿佘在5月生日時，呼籲：「大家一齊集氣，祝佘媽媽身體健康啦！」更表示︰「現在，我會將媽媽放在人生第一位。」據悉，阿佘除了出錢出力為佘媽訪尋中西名醫治療之外，還每年豪花約200萬元搬到半山的複式豪宅，讓佘媽換過新環境生活。果然在阿佘的悉心照料之下，佘媽的狀態大大改善，面色也變得紅潤，恢復社交活動。

佘詩曼險仆親

由於阿佘接拍陳德森執導的新電影《1941》，仍在籌備中，故她便善用空餘的時間陪伴媽媽。日前，頭戴白色cap帽的阿佘，跟一頭短銀髮的佘媽現身九龍城行街街。當行經一間麵包店時，九龍城地膽的佘媽，便一支箭地走入內揀選麵包；而廿四孝的阿佘當然如影隨形。在店內，兩人有商有量，佘媽精挑細選一袋麵包之後，阿佘搶先找數，令佘媽笑騎騎將銀包收回。不過離開時，阿佘突然在門口險些兒踏空，幸好佘媽立刻扶着女兒，令她沒有仆親，逃過一劫。

相關閱讀：佘詩曼51歲生日兩大願望全為媽媽 攬實媽媽堅決成最強依靠：從來都冇放開過我隻手

想睇最新一期《東周刊》詳細報導，即刻點擊：https://bit.ly/4vaZAZV