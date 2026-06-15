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佘詩曼生日《新聞女王》班底大合體 古天樂驚喜現身 阿佘笑逐顏開揭二人「特殊關係」

影視圈
更新時間：18:00 2026-06-15 HKT
發佈時間：18:00 2026-06-15 HKT

「視后」佘詩曼（阿佘）每年5月生日，都會跟不同朋友圈友人聚會，今年亦不例外，慶祝活動一個接一個，盡見其好人緣。日前劇集《新聞女王》的「文家軍」成員筵開數席聚會，為佘詩曼補祝生日，當中更見到一位影帝現身，引起網民關注。

佘詩曼已過生日月

佘詩曼雖然已過生日月，但慶祝活動仍未結束，昨日（14日）多位有份演出《新聞女王》的藝人，都在IG出PO分享大合照，見到壽星女佘詩曼外，倪嘉雯、路芙、姚宏遠、黃浩霆、王敏奕、農夫、吳業坤等現身，熱鬧情況不輸劇集慶功宴。

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朱樂洺手臂受傷

壽星女佘詩曼穿上一件鮮艷紅色針織外套，打扮精神奕奕，成為全場焦點。佘詩曼又收到眾人送上的卡通蛋糕和鮮花，逗得壽星女笑逐顏開。當晚最大的驚喜，莫過於古天樂低調現身。在大合照中，見到古天樂戴著眼鏡、身穿全黑服裝，站在側邊位置，不願搶風頭。

郭浩皇留言：「親愛的Man姐 Happy Birthday～咁快又一年，希望大家繼續心想事成，You are the best always！感謝古生為我哋上咗珍貴一課」。此外，合照中見到朱樂洺手臂上掛著手托，帶傷赴會，朱樂洺分享與佘詩曼的合照，並留言：「我哋一定會跟進你嘅教誨盡力去玩，盡力做好自己演員嘅工作，估唔到仲可以見到古生項少龍。」佘詩曼也在帖文下慰問朱樂洺：「祝你早日康復。」

佘詩曼古天樂曾多度合作

佘詩曼與古天樂在TVB時期合作不多，但佘詩曼曾簽約的「天高娛樂」，是古天樂成立的天下一集團子公司。佘詩曼與古天樂亦曾在《常在你左右》、《衝上雲霄》、《使徒行者》系列等電影中合作，可見交情不俗。

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