佘詩曼51歲生日兩大願望全為媽媽 攬實媽媽堅決成最強依靠：從來都冇放開過我隻手

剛過去的周四（5月28日）是佘詩曼的51歲生日，目前處於休息狀態的佘詩曼，連日來與不少朋友慶祝，但正日生日當然與媽媽一同度過。

佘詩曼生日第一個願望送媽媽

佘詩曼昨日貼上一張緊擁媽媽的合照並說：「今年我生日，第一個願望送俾你——祝你身體健康、日日開心。第二個願望，我會留俾自己：希望以後嘅日子，我可以成為你嘅依靠，好似你一直對我咁溫柔、咁堅定。Love uuuuuuu~ 」

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近年佘媽健康曾出現問題

佘詩曼與媽媽Lily（佘媽）感情極好，5歲時爸爸交通意外不幸離世，由佘媽媽獨力養大三名子女，因此佘詩曼一直努力工作報答媽媽，近年佘媽健康出現問題，佘詩曼表示：「媽咪之前係唔舒服，佢心態好好，好樂觀正面，接受適當治療，家人陪伴一路幾好。為了多陪伴母親，佘詩曼曾暫停接拍新戲，抽空陪媽媽出外旅行及享受平民美食。佘詩曼今年生日當然與媽媽一同度過，她還說：「生日就係要多謝帶你嚟呢個世界嘅人，因為呢個兩個人俾機會你嚟到呢個世界學習、體驗 、領悟、進步、再學習、再體驗、再領悟、再進步！雖然喺呢個過程裏面有開心有唔開心，有甜蜜亦都有苦澀，但係媽咪你從來都冇放開過我隻手。你教我行第一步、講第一句說話、認識呢個世界嘅美好，亦都喺我跌倒嘅時候，靜靜喺身邊陪住我喊，再同我一齊搵起身嘅勇氣。」

佘詩曼與佘媽像無秘密的平輩朋友

佘詩曼續說：「多謝你，唔單止因為你帶我嚟到呢個世界，更因為你用愛同耐性，教我點樣喺呢個世界好好生活。你嘅每一個擁抱、每一句嘮叨、每一碗深夜嘅湯，都係我成長路上最重要嘅養分。今年我生日，第一個願望送俾你——祝你身體健康、日日開心。第二個願望，我會留俾自己：希望以後嘅日子，我可以成為你嘅依靠，好似你一直對我咁溫柔、咁堅定。Love uuuuuuu~」佘詩曼曾稱與佘媽相處模式像是無秘密的平輩朋友，從小到大佘媽在孩子面前從不流淚、從不喊累，永遠展現最強大的一面。長大後佘詩曼主動當起全天候的貼心管家，但因為知道媽媽「只聽醫生的話」，所以佘詩曼每次陪同媽媽看診時，都會偷偷遞「紙條」給醫生，拜託醫生在診間代為發話，叮囑媽媽要多喝水、多休息和適度運動。

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