廖子妤成出爐影后過程辛酸  《東周刊》獨家爆同男友盧鎮業酒店開房慶祝  

剛於周日舉行的《第四十四屆香港電影金像獎》，現年68歲的梁家輝憑電影《捕風追影》，迎來第5個影帝殊榮，而影后則是在電影《像我這樣的愛情》中，飾演腦麻病人的廖子妤。

廖子妤盧鎮業瑰麗酒店煙韌

一擊即中影后殊榮的廖子妤，由馬拉來港發展14年，首部參演電影《末日派對》已嶄露頭角，到2022年更憑《梅艷芳》贏得「最佳女配角」，星途看似一帆風順，實則最霉期間住劏房，戶口更只剩25蚊。不過，現時苦盡甘來，她更覓得Mr. Right！慶功宴後，本刊就獨家拍到她和男友盧鎮業，結伴返回尖沙咀的瑰麗酒店，繼續煙韌！

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廖子妤曾跟周祉君拍拖

廖子妤曾與演員周祉君有過一段戀情；而現時，她與演員兼導演盧鎮業（小野）熱戀中。早前，兩人都有份參演賀歲片《夜王》，演出同樣備受讚賞，被封影壇新一代金童玉女。她欣賞男友的善良和樂於培育新人，還認為對方是一個能並肩作戰的夥伴，更是她勇往直前的動力之一。

廖子妤慶功後曾跟盧鎮業去酒店

頒獎禮後，廖子妤跟男友前後腳現身電影公司假尖沙咀山林道的慶功宴。一到達，她即獲大批粉絲包圍祝賀，還送上香檳。這對金童玉女玩到凌晨5時許，才盡興結伴返回尖沙咀的瑰麗酒店，繼續享受二人世界的開心時光。

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