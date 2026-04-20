金像獎2026｜廖子妤男友盧鎮業「眼裏都是愛」全紀錄  狂影女友表情靦腆可愛  拍拖8年等做影帝

第44屆香港電影金像獎昨晚圓滿落幕，新科影后廖子妤（Fish）成為其中一大焦點。現年36歲的她憑藉在電影《像我這樣的愛情》中的精湛演出，擊敗一眾勁敵，首度榮登影后寶座。然而，比獎項更讓全城熱議的，是她與同為演員的男友盧鎮業（小野）在台下台上的深情互動，小野被網民譽為「最佳男友」的典範。

廖子妤盧鎮業深情擁抱

當頒獎嘉賓林家棟及大鵬宣布「最佳女主角」得主是廖子妤時，全場歡聲雷動。鏡頭捕捉到廖子妤驚喜交集的激動表情，而坐在她身旁的男友盧鎮業，反應比她本人更為迅速。在廖子妤還在驚訝之中時，盧鎮業已立即轉身，給予女友一個深情且用力的擁抱，千言萬語盡在其中。

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盧鎮業不斷為廖子妤拍照

這個擁抱過後，盧鎮業的下一個動作，更是融化了無數觀眾的心。他沒有沉浸在喜悅中，而是立刻從座位下取出早已準備好的相機，化身為女友的「御用攝影師」。在廖子妤準備起身上台的整個過程中，盧鎮業全程專注地舉著相機，眼神中充滿了愛意與驕傲，不斷捕捉女友人生中最光輝、最美麗的瞬間，臉上藏不住的陶醉笑容，完美演繹了何謂「眼裏都是愛」。

廖子妤台上感謝盧鎮業好害羞

廖子妤在台上情緒激動，一度腳步不穩，但在平復心情後，她沒有忘記一直在背後支持她的人。她深情地望向台下，大聲喊出：「啊！我要多謝我男朋友小野！多謝你，日日都陪我傾偈，多謝你俾我無限量嘅支持。」這番突如其來的「愛的告白」，讓全場掌聲雷動。而台下的盧鎮業，面對女友的公開感謝，先是靦腆一笑，隨即又被感動和喜悅包圍，表情可愛又真摯，害羞中帶著滿滿的自豪感。

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網民激讚：這就是嫁給愛情的模樣

頒獎典禮結束後，這對情侶的甜蜜片段迅速在網絡上洗版。網民紛紛留言大讚：「會記錄低女朋友嘅男友人100分！」、「得獎果一下，小野對眼入面，全部都係愛！」、「Crazy！隨身袋住菲林相機！就係想記錄女朋友每個精彩又美好嘅瞬間，sweet到！」、「另一半識欣賞自己所熱愛的、努力同用心，係一件好可愛嘅事。」

盧鎮業極欣賞廖子妤

更有網民挖出早前盧鎮業對廖子妤在《像我這樣的愛情》中演出的評價，他以「廖小姐的資深支持者」自居，寫道：「這是我看過她最耀眼的演出。在身體的高度限制中，她把阿妹的心情思緒收藏在眼神、呼吸、露齒笑，以及僵硬有時、柔軟有時的小手。」字裡行間充滿了對女友專業的理解和深度的欣賞，證明了他不只是生活上的伴侶，更是靈魂上的知己。

盧鎮業廖子妤2018年拍拖

盧鎮業（Siu-yea Lo），別名「小野」，現年39歲，是香港的電影演員、導演及講師。他畢業於香港城市大學創意媒體學院，其後取得嶺南大學文化研究碩士學位。盧鎮業在電影圈耕耘多年，曾憑《叔·叔》、《年少日記》及《虎毒不》等作品多次獲得金像獎提名，演技實力備受肯定，他亦被睇好是未來影帝級人馬。他與廖子妤因電影結緣，兩人在2018年合作《中央街1號》後發展為情侶，感情穩定，是圈中公認的「才子佳人」組合。