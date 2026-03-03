周永恆聲稱被L先生性侵、老婆偷食 《東周刊》獨家爆赤裸上門騷擾周曉彤

周永恆（Roy）近日再添爭議，前女子組合MVG成員周曉彤（Ivy）突然在網上發文，怒斥周永恆為「世紀賤男」，並指控對方謊稱已經離婚來欺騙她。最新一期《東周刊》獨家爆周曉彤近五個月來持續受到周永恆的瘋狂纏擾，她更哭訴周永恆甚至曾赤裸上身到她家門前發狂，讓她極度恐慌，連家都不敢回。此事源於早前周永恆在港鐵車廂攬女的照片被曝光，周曉彤轉發並揭露兩人關係，強調對方僅是多年的追求者，因拒愛而遭到連串騷擾，甚至生命威脅。

周曉彤爆周永恆連串失控行為

周曉彤透露，她與周永恆相識多年，關係一直以「父女」相稱。她坦言，自己曾對周永恆說過「如果40歲前未嫁，就給你一個機會」，沒想到這句玩笑話竟被對方牢牢記住。去年九月，周永恆以妻子出軌、兒子無人照顧為由，請求周曉彤幫忙照顧兒子，周曉彤一口答應。然而，這份善意卻被周永恆扭曲為機會，他不僅聲稱自己被音樂人「L先生」性侵，更試圖搬到周曉彤家中同居。在遭到堅決拒絕後，周永恆便開始了三更半夜上門狂按門鈴、跟蹤甚至發出死亡恐嚇等一連串失控行為，令周曉彤精神瀕臨崩潰。

周曉彤心痛周永恆兒子變「人球」

在整起事件中，最讓周曉彤心痛的是周永恆年幼的兒子慘變「人球」。周曉彤在幫忙照顧期間與孩子建立了深厚感情，她聲淚俱下地表示，孩子非常乖巧聽話，但周永恆的失控行為已嚴重影響到兒子的正常生活，甚至被發現曾將兒子藏起來不讓他上學。周曉彤希望這次事件曝光後，能引起社會關注，若周永恆夫婦最終走上離婚之路，期望孩子的撫養權能得到妥善安排，讓無辜的小朋友能重獲安穩正常的童年。她也喊話希望周永恆能盡快冷靜下來，不要再做出傷害他人的行為。

