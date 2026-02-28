周永恆港鐵車廂疑背妻攬女  貼到實如膠似漆脫罩陰陰嘴笑  網民：條女又唔同咗

41歲男星周永恆曾自認「人渣」，屢次因感情問題及官非成為新聞人物，被網民封為「世紀賤男」。近年他與內地妻子陳薇的婚姻因家暴事件鬧上法庭而變得撲朔迷離。正當大眾以為他因去年違規使用「風火輪」被捕後會暫時低調，近日卻有網民在港鐵車廂中，直擊他公然與一名妙齡少女親熱，更脫下口罩，露出一副勝利者般的滿足笑容，再次引發熱議。

周永恆車廂上演親熱騷

根據網民於社交平台發布的照片，事發於港鐵車廂之內。當時周永恆身穿黑色長袖上衣及同色長褲，頭戴一頂灰色棒球帽，打扮低調。他身旁的女伴則穿著深藍色短袖T恤、米白色闊腳褲，肩上背著一個顯眼的米白色大號毛絨手袋。

相關閱讀：周永恆老婆放負人善被人欺稱不認輸 曾爆「家暴羅生門」近年似過喪偶式婚姻

周永恆旁若無人

儘管車廂內人來人往，兩人卻旁若無人，親密地相擁在一起。周永恆將女方擁在懷中，身體緊貼，態度親暱。最令人注目的是，原本戴著口罩的他，一度將口罩拉下，露出清晰的容貌，臉上更掛著一抹「陰陰嘴笑」，神情顯得相當風騷且滿足，絲毫不介意公眾的目光。

周永恆女伴身份成謎

照片曝光後，該名少女的身份立即成為網民討論的焦點。有網民認為，從身形和身高來看，這位女性可能就是其妻子陳薇。然而，帖文隨即引來更多「目擊者」反駁。發布照片的網民表示，這已經是第五次偶遇周永恆。更有其他網民留言，指曾多次在天水圍見到周永恆，但他身邊的女伴卻如走馬燈般，每次都不同人，直言：「我天水圍都撞過幾次，都唔同女，佢真係有計」。網民對於周永恆的「戰績」感到驚訝，不解為何在其人品眾所周知的情況下，依然能成功「媾到女」，感嘆：「點解咁人渣都可以咁多女」。

相關閱讀：「世紀渣男」周永恆疑白天手持啤酒醉醺醺背心look出沒屋邨 疑似新歡膊頭離奇有老鼠 與第二任太太關係成謎