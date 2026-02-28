周永恆攬女爆多角關係？前女團成員關曉彤狂鬧「呃我離咗婚」 爆人身安全受威脅曾多次報警

周永恆（Roy）近日被網民拍到於港鐵車廂內公然與一名女子親暱相擁，照片曝光後隨即引發他背著內地妻子陳薇（Britni）再度「偷食」的揣測。事後，周永恆向傳媒澄清，相中人實為其太太陳薇，故並不存在出軌行為。

關曉彤怒斥周永恆「呃我話離咗婚」

但事件一波未平，一波又起，前女子組合MVG成員關曉彤（Ivy），昨日突然於社交平台轉發該攬女照片，並發文怒斥周永恆：「真係世紀賤男周永恒，你都呃得我透，呃我話離咗婚，千萬個大話，咁多個月嚟無限次煩住我，報警都報咗好多次，一次又一次出軌，人渣！」言辭間疑似揭露自己曾與周永恆有過一段關係，並被對方謊稱已離婚所蒙騙。

關曉彤指跟周永恆非情侶

雖然關曉彤其後刪除了該帖文，但已被網民截圖並引起廣泛關注。在回應網民疑問時，關曉彤卻強調自己並非周永恆的女友，對方僅是其追求者。她解釋，自己因為拒絕對方而受到持續騷擾及威嚇，甚至感到「生命安全受到威脅」，因此決定不再啞忍。

關曉彤爆周永恆分居大半年

對於網民質疑「唔鍾意佢，佢又點樣呃得你透？」，關曉彤進一步踢爆周永恆的連串惡行。她表示，與周永恆相識十多年，對方多年來一直追求她，但自己從未答應。她更大爆周永恆與現任妻子陳薇其實已分居大半年，現於天水圍租住劏房，並指控對方在此期間曾以兒子作籌碼，向太太家人索取金錢，更因此剝奪兒子的上學機會。

關曉彤稱受生命威脅

關曉彤心痛地表示：「佢個仔超慘，冇學返仲要比佢搞到學校都轉咗好多間。」她更指控周永恆曾多次跟蹤及威脅她，聲稱要「X咗我」，甚至揚言要找「黑社會嚟搞我」，行徑令人髮指。

