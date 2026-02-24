Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《夜王》MVP橫空出世 「葵芳」演出一鳴驚人 《東周刊》獨家爆蔡蕙琪背景

更新時間：12:00 2026-02-24 HKT
發佈時間：12:00 2026-02-24 HKT

由黃子華與鄭秀文主演的賀歲電影《夜王》，上映後票房勢如破竹，總票房更已衝破3,000萬元大關。在《夜王》中，飾演夜總會公關「葵芳」的蔡蕙琪（Kay）意外彈出，憑藉短短四場戲，成功塑造出一個令人難忘的喜劇角色，獲網民激讚為全片「MVP」。最新一期《東周刊》獨家大爆蔡蕙琪背景，一窺這位新晉影星的背景。

「葵芳」係林明禎mix鄺美雲

蔡蕙琪在《夜王》中巧妙地融合了「大馬女神」林明禎的可愛「姣音」與歌手鄺美雲的經典復古造型，這個破格的組合在她身上產生了意想不到的化學作用。她在試鏡時大膽「玩盡佢」，將性感與可愛共冶一爐，其充滿記憶點的演繹，不但讓幕後團隊捧腹大笑，更令導演吳煒倫決定為她量身訂造「葵芳」一角，讓她在大銀幕上大放異彩，人氣急升。

相關閱讀：夜王丨侍應「結衣」爭下海超爆笑 麗英由「小薯茄」網紅變影壇新貴 「全死角美少女」自帶喜感

蔡蕙琪本是舞台劇演員

能夠在處女作中與偶像「子華神」合作，對身為忠實粉絲的蔡蕙琪而言，既是夢想成真，也帶來巨大壓力。她坦言，初次拍電影便要與黃子華對戲，深怕自己的表現會拖累進度，因此主動要求額外排練。過程中，她更因過度緊張而激動落淚，幸而黃子華在正式拍攝時給予極大支持，不但溫言安慰，更用充滿信心的眼神鼓勵她，讓她能完全拋開包袱，盡情投入角色。這位擁有豐富舞台劇經驗的實力派演員，畢業於香港演藝學院戲劇學院，在學期間已憑精湛演技屢獲殊榮。畢業後，她加入中英劇團，參演過多部膾炙人口的舞台劇，磨練出紮實的表演功底。如今，這位30歲的演員已離開劇團，以自由身追夢，其潛力獲得了黃子華的高度評價，盛讚其角色極之搶鏡，並希望觀眾能多加認識這位出色的演員。

相關閱讀：夜王丨搞笑擔當「土地」原來係劇帝 楊偉倫專情演藝師妹 獲鄭秀文認證「翻版許志安」

蔡蕙琪未來前途無可限量

「葵芳」這個角色的成功，除了蔡蕙琪的精湛演繹外，也離不開幕後團隊的巧思。原來，「葵芳」這個充滿地道特色的名字，源於她曾長期在葵青劇院演出，被團隊戲稱「葵下葵下」而得來。而在片中一場與特殊客人互動的戲份，她更參考了《喜劇之王》中張栢芝與八両金的經典場面，即興發揮，喜感十足，讓觀眾留下深刻印象。電影上映後，觀眾對蔡蕙琪的演出好評如潮，網民紛紛稱讚她「一出場就令人發笑」、「在群戲中依然搶眼」。從舞台劇到大銀幕，蔡蕙琪憑藉「葵芳」一角，成功證明了她的實力與可塑性，不僅贏得了觀眾的喜愛，也讓業界看到了她的無限可能，演藝前途備受看好。

相關閱讀：夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女

想睇最新一期《東周刊》詳細報導，即刻點擊：https://bit.ly/4aMJUDl

